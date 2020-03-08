Canan Tan LAÜ’nün konuğu oluyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kütüphane Kulübü, Türkiye’nin önde gelen yazarlarından Canan Tan’ı konuk ediyor.
Söyleşi ve kitap imza günü kapsamında düzenlenecek etkinlikte Tan, LAÜ öğrencileri ile 9 Mart 2020 tarihinde saat 11:00’da LAÜ Sinema Salonu’nda biraraya gelecek.
“Piraye”, “En Son Yürekler Ölür”, “Aşkın Sanal Halleri”, “Söylenmemiş Şarkılar”, “Çikolata Kaplı Hüzünler”, “Yüreğim Seni Çok Sevdi” kitaplarının yazarı olan ve ondan fazla eseri bulunan yazar Tan düzenlenecek etkinlikte LAÜ öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak, kitaplarını öğrenciler için imzalayacak.
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