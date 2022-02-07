  • BIST 1.922,49
  • Altın 782.70232
  • Dolar 13.5519
  • Euro 15.4883
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Canbulat Burcu koruma çalışmalarına yeniden başlandı

» »
Gazimağusa surlarındaki Canbulat (Arsenal) Burcu’nu koruma çalışmalarına yeniden başlandı.
Canbulat Burcu koruma çalışmalarına yeniden başlandı

Gazimağusa surlarındaki Canbulat (Arsenal) Burcu’nu koruma çalışmalarına yeniden başlandı.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (T.A.K.) konuşan Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, geçmiş yıllarda ihalesi açılan ancak uygun taş kaynağı bulunmakta zorlanılmasından dolayı iptal edilen Canbulat (Arsenal) Burcu koruma çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı.

Tuncay, Canbulat Burcu koruma çalışmalarına başlanmasına olanak tanıyacak sözleşmenin imzalandığını belirterek, yaklaşık bir ay kadar alması beklenen gerekli alt yapının kurulmasının ardından komitenin koruma çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

Tuncay, “Bazı uygun taş kaynakları bulduk ve bunun çalışma için yeterli olacağını umuyoruz. Sonuçta bunu belki bitirebiliriz. Ama Mağusa surları ve içerisinde bu gibi acil müdahale edilmesi gereken birçok eser daha var. Bu eserlerin koruma çalışmaları ancak taş sorununa sürdürülebilir bir kaynak bulunmasıyla mümkün olacak” dedi.

Taş sorununa sürdürülebilir bir kaynak bulunması halinde bu eserlere müdahale edilmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Ali Tuncay, şöyle devam etti:

“Önemli olan uygun taş kaynağını bulmaktır. Yıllardır uygun taş kaynağı bulmak için çalışıyoruz. Bu konuda devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Umarım yeni oluşturulacak hükümet 10 yıldır çözüm bulanamayan taş kaynağı soruna acil bir çözüm bulunması konusunda kararlı ve yaratıcı olur.”

“ÇALIŞMALARIN 10 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR”

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Tuncay, çok yıpranmış ve bazı yerlerinde yapısal sıkıntı olan Venedik dönemine ait Canbulat Burcu’ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla bu önemli tarihi eserin yeniden hayat bulacağını söyledi.

Tuncay, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Kültürel Miras Teknik Komitesi kapsamında yürütülen koruma çalışmalarının 10 ayda tamamlanmasının planladığını belirtti.

Koruma çalışmalarının, Canbulat Burcu’nun yapısının güçlendirilmesini, emniyet önlemlerini ve grafitiler ile alanın genel temizliğini içerdiğini anlatan Tuncay, çalışmalarının yeni drenaj sisteminin kurulması ve yapı hakkında bilgilendirme amaçlı ziyaretçiler için yeni bir bilgi panelinin yerleştirilmesi ile tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Canbulat Burcu, Mağusa limanın ve şehrin duvarlarının güneydoğu köşesini kontrol etmek amacıyla Venedik döneminde inşa edilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri bugün yemin edecek07 Şubat 2022 Pazartesi 09:59
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?07 Şubat 2022 Pazartesi 09:51
  • Hava bugün nasıl olacak?07 Şubat 2022 Pazartesi 09:47
  • Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün 7 saat süresince elektrik verilemeyecek07 Şubat 2022 Pazartesi 09:45
  • Taner Ulutaş yazdı... Hade be ‘Gumbaro’ erken seçime git !..07 Şubat 2022 Pazartesi 09:38
  • En yaşlı üye Üstel, meclisi açacak06 Şubat 2022 Pazar 22:26
  • Sucuoğlu esneklik göstermeli06 Şubat 2022 Pazar 22:14
  • Tatar, yemin törenine katılamayacak06 Şubat 2022 Pazar 20:34
  • Sucuoğlu: TC İle KKTC İki Ayrı Devlet Ancak Bir Millettir06 Şubat 2022 Pazar 20:30
  • KKTC'de bugün 368 yeni vaka06 Şubat 2022 Pazar 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti