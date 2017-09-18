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Canbulat-Özgürlük Ortaokulunda ders yapılamadı! Milli Eğitim Bakanı her şey tamam demişti ama...

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Canbulat-Özgürlük Ortaokulunda ders yapılamadı! Milli Eğitim Bakanı her şey tamam demişti ama...
Milli eğitim Bakanı her şey tamam demişti ama...KTOEÖS'ndan önemli açıklama;

Plansız, programsız yapılan tadilat, tamirat çalışmaları okulların açıldığı ilk gün eğitim öğretimin başlamasını imkânsız hale getirmiştir.

Tamamlanamayan çalışmalardan dolayı Canbulat-Özgürlük Ortaokulunda tehlike arz eden durumla karşı karşıya kalınması sonucu sendikamız, öğretmen ve ailelerle birlikte ders yapılmaması kararı almıştır.

Bakanlığın kayıt kabul tüzüğünü çiğneyerek bazı okullara kayıt yapılması baskısını yapmasını, Çanakkale Ortaokulunda öğretmenlerimizle protesto edip son derse girmeme kararı alınmıştır.

Selma EYLEM 

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)                                                    

 

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