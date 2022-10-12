Candan AKPA’da vurguladı: CTP federasyonu desteklemeye devam ediyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nde kapalı Maraş’a ilişkin raporun ele alındığı oturumda konuşma gerçekleştirdi. Candan, kapalı Maraş ve Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin ilk siyasi partisi olan CTP’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyonu desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.

CANDAN: BMGK KARARLARINA SAYGILI OLUNMALI

Candan, kapalı Maraş’a ilişkin olarak AKPA’da görüşülmekte olan raporun önemli olduğunu, dengeli bir şekilde ele alınması gerektiğini, kapalı Maraş’a ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygılı olunması gerektiğini vurguladı. Candan söz konusu durumun, Kıbrıs sorununun kalıcı çözümüne katkı yapacak şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Candan, kapsamlı çözüm müzakerelerinin duraksadığı bu dönemde kapalı Maraş’ın, güven yaratıcı önlemler çerçevesinde, Kıbrıslı Türklerin de fayda sağlayacağı bir yöntemle ele alınmasının önemine de işaret etti. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde, AİHM’in Loizidou kararına yönelik olarak ülkemiz tarafından alınan önlemleri etkin ve yeterli bularak, incelemeyi kapatma kararının Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarını teyit eder mahiyette olduğunu kaydeden Candan, bunun da Kıbrıslı Türklerin içine kapanan değil, dünyaya açılan politikalarla kazanımlar elde edebileceğini gösterdiğini vurguladı. 2004 yılında BM, AB, Türkiye ve Yunanistan tarafından desteklenen Annan Planı’nın Kıbrıs Rum tarafınca reddedilmesi, ardından Rum tarafı AB üyeliğine kabul edilirken, Kıbrıs Türk tarafının bunun dışında bırakılmasının Kıbrıs Türk halkını hayal kırıklığına uğrattığını belirten Candan, aradan geçen 18 yılın çözümsüzlüğü daha da derinleştirdiğini dile getirdi.

“TARAFLAR SAĞDUYULU ŞEKİLDE BİR ARAYA GELMEK ZORUNDADIR”

Candan, çözümsüzlüğün Kıbrıslı Türkleri ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel olarak daha da sıkıştırdığını ve zor günler geçirdiğini, mevcut statükonun Kıbrıslı Türkler tarafından asla kabul edilemeyeceğini söyledi. ABD Yönetiminin, Kıbrıs Rum tarafına 1987 yılından bu yana uygulamakta olduğu silah ambargosunu kaldırmış olmasının Kıbrıs sorununa yeni bir boyut eklediğini, Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan gelişmelerle, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ortaya çıkan yeni gerilimlerin Kıbrıs açısından çeşitli tehditler barındırdığını vurgulayan Candan, Doğu Akdeniz’de istikrarın, başta enerji konusu olmak üzere, Türkiye ve Yunanistan’ın işbirliği ile sağlanabileceğini kaydetti. Candan, AKPA’nın Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Türk ve Yunan vekillerin birlikte bulunduğu çok önemli uluslararası bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek, yapılması gerekenin tüm tarafların sorunları çözmek üzere işbirliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı. Candan, tarafların sağduyulu şekilde bir araya gelmek zorunda olduğunu, aksi takdirde uluslararası alandaki gerginliklerin adadaki çözümsüzlüğü körükleyerek, daha da büyük bir çıkmaza sürüklenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.