Candan: Anadolu’nun bağırsaklarından boşalanların içinde halihazırda boğulmuş olduğumuz bir kez daha gün yüzüne çıktı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Armağan Candan, Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayeti hakkındaki iddialarına işaret etti..

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Armağan Candan, Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayeti hakkındaki iddialarına işaret ederek, “Anadolu'nun suyuyla bolluğa kavuşacağız denen günün ertesinde Anadolu'nun bağırsaklarından boşalanların içinde halihazırda boğulmuş olduğumuz bir kez daha gün yüzüne çıktı” dedi.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, bugün yeni bir video daha yayınladı. Peker, 1996 yılında evinin önünde faili meçhul cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili itiraf nitelikli iddialar ortaya attı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Candan, “Anadolu’nun suyuyla bolluğa kavuşacağız denen günün ertesinde Anadolu’nun bağırsaklarından boşalanların içinde halihazırda boğulmuş olduğumuz bir kez daha gün yüzüne çıktı” dedi.

Armağan Candan, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bu noktada ülkemizde ve Türkiye’de bulunan namuslu siyasetçiler, gazeteciler, hukukçular ve diğer ilgililerin birlikte bu iddiaların üstüne gitmesi hepimizin Kutlu Adalı’ya ve bu kirli ilişkilerden zarar görenlere borcudur…”