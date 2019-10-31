Candan: Daha etkin Cumhurbaşkanlığı görmek isteriz

CTP Milletvekili Armağan CANDAN Birinci Boyut’un konuğu oldu.

İşte CTP Milletvekili Candan’ın konuşmasından öne çıkan notlar.

“DAHA ETKİN CUMHURBAŞKANLIĞI GÖRMEK İSTERİZ”

“TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU, YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KONULARINDA CUMHURBAŞKANLIĞINDA BİR SESSİZLİK VAR”

“NEDENİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANINA SORMANIZ GEREK”

“Gerek Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha etkin hale getirilmesi gerek Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi konularında çok bir hareketlilik yok. Çünkü bu noktalarda esas muhattabı Kıbrıs Türkü’nü temsilen söz söyleme imkanı en çok olan Cumhurbaşkanlığıdır. Dolayısıyla bunların siyasi olarak da ifade edilmesi çok önemli. Ama bu konularda bir sessizlik var diye biz değerlendiriyoruz açıkcası. Bu konulara çok ilgi gösterilmiyor. Nedenini sayın cumhurbaşkanına sormanız gerek? Bu konularda cumhurbaşkanlığını daha etkin görmek isteriz. Yani Taşınmaz Mal Komisyonu’nda yıllardır artan biriken sorunlar var. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kurumlar buraları oralara sürekli taşıyor. Biz bunları AKPA’da karşılamaya çalışıyoruz ama bu konuda bizim de burada birşey yapmamız gerekir ki eksiklikleri giderelim.Bu noktalarda cumhurbaşkanlığı çok önemli”…

“SON YILLARDA CUMHURBAŞKANLI ODAKLI KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA GÖZLEMLEYEMİYORUZ”

“Daha öncelerde Sayın Talat’ın cumhurbaşkanlığı dönemlerini hatırlıyorum ben sürekli bu konular gerek burada koordine ediliyordu gerekse biz sürekli gidip Avrupa’nın bütün başkentlerini dolaşıp Brüksel’de bulunan AB ülkelerinin daimi temsilciliklerini sürekli dolaşıp bunların alt yapısını, lobisini yapıyorduk. Ve Sayın Talat başta olmak üzere o dönemde hatırlayın Sayın Özdil Nami, Sayın Kutlay Erk ve ben sürekli Taşınmaz Mal Komisyonu, Mülkiyet,Yeşilhat Tüzüğü konularının peşinde koşuyorduk ama son yıllarda cumhurbaşkanlı odaklı böyle koordineli bir çalışma gözlemleyemiyoruz ve bunun ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz”



“CUMHURBAŞKANINA AKTARMAMIZA RAĞMEN BU KONULARDA ATALET VAR”

“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN YURT DIŞINDAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNDE MAALESEF BİR EROZYONA UĞRANDI”

“CUMHURBAŞKANLIĞI; SÖZÜMÜZÜ DÜNYAYA ANLATABİLMEK İÇİN ELİMİZDEKİ EN ÖNEMLİ ENSTRÜMANDIR”

“Sürekli bu konuları CTP olarak cumhurbaşkanına siyasi partiler toplantısında, Meclis’teki kapalı oturumlarda aktardık. Bu konularda bir atalet var. Ve Kıbrıs Türkü’nün yurt dışındaki görünürlüğünde maalesef bir erozyona uğrandı. Bir erozyon yaşadık bu konuda. Ve yıllarca ortaya konulan çabanın aşağılara inmesi bizim için iyi değil. Sadece Meclis’ten giden heyetlerin bu çabaları göstermesi yeterli değil. Esas adres bu konuda cumhurbaşkanlığıdır. Elimizdeki en önemli enstrümandır cumhurbaşkanlığı; sözümüzü dünyaya anlatabilmek için”….

“YURTDIŞINDA DERDİMİZİ ANLATMA AYAĞINI ASLA İHMAL ETMEMİZ GEREKİR”

“BU KAPASİTEYE SAHİP PARTİ CTP’DİR”

“CTP daha önce başarılı bir şekilde bu toplum adına Taşınmaz Mal Komisyonu gibi birçok konuda adım attı.Ve bu kapasiteye sahip parti CTP’dir zaten. Yeniden cumhurbaşkanlığının öyle bir cumhurbaşkanlığı olması gerektiğini biz düşünüyoruz. Buradaki çözüm müzakerelerinin ötesinde paralel olarak yurtdışında derdimizi anlatma ayağını asla ihmal etmemiz gerekir, böyle bir lüksümüz yok”....

“ANKETLERDE BAZI İPUÇLARINI ALDIK”

“Toplum bu dönemde liderlik yapabilecek, dürüst ve bugüne kadar izlediği çizgi ile toplumda güven uyandırmış liderlere yönelecek. En net mesajlar şuan itibarıyla bunlar gibi gözüküyor. Yoksa Kıbrıs konusundaki farklılaşan görüşlerin ötesinde elbette ki Kıbrıs konusunda da sizin söylediğiniz ne kadar gerçekcidir? Ne kadar olma ihtimali vardı? Ne kadar tutarlısınız? Bunlar elbette ki çok önemli. Ve bu müzakereleri yürütebilecek kapasiteye, deneyime, bilgiye sahip misiniz? Halk bunlara bakacak. Bir de onun ötesinde bir politikacı, siyasetçi olarak size insanlar oraya yakıştırıyor mu? Bunlara ilişkin de anketlerde biz ipuçlarını aldık ve biliyoruz. Yani insanlar neler bekliyor? Nasıl bir cumhurbaşkanı görmek istiyor? Dolayısıyla adayımızın belirlenmesinde de bunları değerlendirerek günün sonunda bir sonuca varacağız”.

“TUFAN ERHÜRMAN İÇİN SADECE PARTİ TABANIMIZDAN DEĞİL GENİŞ KESİMLERDEN CİDDİ BİR TALEP, İSTEK VAR”

“CTP BU YÖNDE GELEN TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEK”

“Ben kişisel görüşümü hani kimin aday çıkması gerektiği ilişkin görüşümü daha önce de ifade ettim. O da parti başkanımız sayın Tufan Erhürman olduğunu daha önce de söyledim. Ve sadece parti tabanımızda değil geniş kesimlerden de bu yönde ciddi bir talep, arzu ve istek var. CTP de bunu değerlendirecektir”….

“BERLİN BENCE DOĞRU BİR ADRESTİR”

“BERLİN DUVARI İLE ÇOK İLİŞKİLENDİRMEMEK LAZIM”

“TÜRKİYE İLE ALMANYA’NIN İLİŞKİLERİ DAHA SAĞLIKLI BIR NOKTADA”

“Açıkcası daha 3’lü görüşmenin yeri ilan edilmeden bu görüşmenin Berlin’de olabileceğini tahmin etmiştim. Çünkü birara Paris denmişti ama Fransa’nın Kıbrıs konusunda daha taraflı tutum içerisinde olması ve 5 Güvenlik Konseyi Daimi üyesinden bir tanesi olması hasebiyle çok uygun olmayacağını zaten düşünüyordum. Berlin ve Almanya özellikle Kıbrıs konusunda bugüne kadar daha nötr olmuş. Çok fazla taraf olmamış. Baktığınızda Fransa ile Türkiye arasında son dönemlerde birtakım şeylerin de yaşandığını biliyoruz. Türkiye ile Almanya’nın ilişkilerinin daha sağlıklı bir noktada olduğunu biliyoruz. Ama bunların da ötesinde Berlin, Avrupa coğrafyasının en güçlü ülkesi. Bu anlamda bir anlayış birliği oluştuğunu görüyoruz bence Berlin doğru bir adrestir. Bu görüşmeyi açıkcası Berlin duvarı ile ilişkilendirmemek gerek.Berlin duvarının yıkıldığı tarih Kasım ayı ama Kasım ayı olmasıydı yine büyük ihtimal bu görüşme Berlin’de olacaktı.O noktada bunu Berlin duvarı ile çok ilişkilendirmemek lazım”…