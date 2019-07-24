Kardeş Türküler grubu’nun, farklı dillerden söylediği şarkılarla başlayan konserde, Candan Erçetin sevilen şarkılarını Türkçe ve yabancı dillerde seslendirdi. İki saat süren konseri, yaklaşık 3 bin kişi izledi. 9. Girne Kültür Sanat Günleri, 6 Ağustos’da Hayko Cepkin konseri konseriyle devam edecek.

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri, Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseriyle devam etti. Girne Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Candan Erçetin ve Kardeş Türküler, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı