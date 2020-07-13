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Candan: “Esnafa vaad edilen 1500 TL’ler sadece bir kez ödendi”

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CTP Milletvekili Armağan Candan, meclisin tatile girmemesinin, bu özel dönemde halkın sorunlarını tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla olduğunu ifade etti
Candan: “Esnafa vaad edilen 1500 TL’ler sadece bir kez ödendi”

CTP Milletvekili Armağan Candan, meclisin tatile girmemesinin, bu özel dönemde halkın sorunlarını tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla olduğunu ifade ederek, esnafın yaşadığı sıkıntıları kendi gözlemleri üzerinden anlattı.
Esnafa vaad edilen 1500 TL’lerin sadece bir kez ödendiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Ankara ziyaretiyle ilgili hiçbir bilgileri olmadığını kaydeden Candan, herkesin zor günler geçirdiğini ve devletin bu insanlara destek olması gerektiğini söyledi.
Candan, YDÜ hastanesinde artık PCR testi yapılmayacağı duyumu aldığını ifade ederek bu konunun çok önemli olduğunu ve açıklama beklediğini kaydetti.

 

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