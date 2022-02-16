Candan: Güçlü bir hükümet için muhalefet de gereklidir

CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, başta ekonomik çevreler olmak üzere, bazı kesimlerin 42 vekille istikrarın yakalanması için UBP ile CTP’nin hükümet kurma isteklerini anlayışla karşıladığını vurguladı.

CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, başta ekonomik çevreler olmak üzere, bazı kesimlerin 42 vekille istikrarın yakalanması için UBP ile CTP’nin hükümet kurma isteklerini anlayışla karşıladığını ancak, milletvekili sayısı yanında nitelik ve ilkelerin de önemli olduğunu vurguladı.

“CTP, UBP’ye kapıları kapattı” denildiğini ama bunun doğru olmadığını ifade eden Candan, UBP heyetini dinlediklerini, kendilerine bırakılan manifesto nitelikli görüşleri incelediklerini, sözde kalmasın diye yazılı olarak CTP’nin de UBP’ye ilkelerini ilettiklerini kaydetti.

Candan, “UBP ile kapıları kapatmadık, görüşlerimizi, prensiplerimizi ilettik. Net olduk ve öyle hareket ettik” dedi.

Armağan Candan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“İktidarda yer almak için seçime girdik”

23 Ocak Erken Genel Seçim sonuçlarını değerlendiren Armağan Candan, “CTP olarak seçimden birinci parti çıkmak ve iktidarda yer almak için seçime girdik. 2018 yılında dörtlü koalisyonu kurduğumuz partilerden DP’nin vekil sayısı aynı kaldı. HP, büyük düşüş yaşadı. TDP ise barajı geçemedi. 4 partinin vekil sayısı 27 idi şu an 24’tür. Toplumun görmek istediği dönemin başarılı olan 4’lü koalisyon imkânı ortadan kalktı” dedi.

“UBP ile CTP oyunu artırdı”

Hükümet krizlerinden ve başarısız yönetimlerden dolayı halkın etkilendiğini, bu nedenle UBP ile CTP’nin oyunu artırdığını anlatan Candan, “ ‘Ya en büyük sağ ya da en büyük sol partiye oy verelim’ denildi. 50 vekilin, 42’si iki partide toplandı. Bozulan hükümetler, azınlık hükümeti dönemi meclisin açılamaması ve kişisel çıkarlar yüzünden kavgalar siyasete güveni azaltmıştı” ifadelerini kullandı.

“Sayı yanında nitelik ve ilkeler de önemli”

UBP ile CTP’nin hükümeti kurması konusunda bazı çevrelerden talepler olmasına değinen Candan, “42 vekille istikrarı yakalamak için hükümet kurulmak istenmesini anlayışla karşılıyorum ancak daha önce UBP ile CTP, 39 vekille hükümet kurdu ancak bu hükümet 9 ayda bozuldu. Sayı yanında nitelik ve ilkeler de önemli. Hükümette olalım veya olmayalım UBP ile görüşeceğimizi söyledik. Vergilendirme, kamu reformu ve belediyeler reformu konularında yardımcı olacağız” dedi.

“UBP 35-40 sayfalık belge getirdi”

UBP’nin hükümet kurma çalışmaları kapsamında CTP’ye yaptığı ziyaretten bahseden Candan, “Görüşmede CTP heyetinde ben de yer aldım. Bir buçuk saat görüşme yaptık. Vatandaşlık Yasası da gündeme geldi. Dövize endeksli muhasebe ve Kıbrıs konusundaki görüşlerimizi aktardık. UBP 35-40 sayfalık belge getirdi. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddialardaki gibi UBP bize hükümete girme konusunda cazip bir teklif yapmadı. UBP, Kıbrıs konusu ve diğer konularda bize bir tür manifesto bıraktı” dedi.

“Ortak nokta varsa beraber hareket etmek gerekir”

Hafta sonu CTP MYK’sında değerlendirme yaptıktan sonra UBP’ye yazılı olarak görüşlerini bildirdiklerine dikkat çeken Candan, “UBP’nin ziyaretini cevapsız bırakmadık. Muğlak bırakmadık. Samimiyetle görüşlerimizi aktardık. Ortak nokta varsa beraber hareket etmek gerekir” diye konuştu.

“Ana muhalefette olmak yerine iktidarda olmak isterdik”

CTP’nin ana muhalefette olmak yerine iktidarda olmak istediğini dile getiren Candan, “Doğal olan birinci partinin kendine yakın ve çalışabileceği partilerle hükümete girmesidir ancak aritmetiğe takılırsa değerlendirme yapılır” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir hükümet için muhalefet de gereklidir”

CTP’nin hükümette veya muhalefette olma gibi derdi olmadığını savunan Candan, “Güçlü bir hükümet için muhalefet de gereklidir. Muhalefetsiz bir demokrasi olmaz. 18 milletvekili ile meclise yasaları getireceğiz, ayrıca hükümetin toplum yararına olan yasalarına da destek vereceğiz. Meclis başkan yardımcılığı konusunda parti içinde değerlendirme yapacağız” dedi.

“CTP’nin içinde olmadığı hükümetlerde mecliste sorunlar yaşandı”

Meclise yeni giren milletvekilleri konusunda konuşan Candan, “2013 yılında ilk kez meclise girdim, o dönem meclisin yarısı değişmişti. 21 milletvekili ile meclise girdik. Etkin çalışan komiteler ortaya çıktı. 2018 yılında 12 milletvekiline düştük. Dörtlü hükümet 27 vekille kurulmasına rağmen nisap sorunu yaşanmadı. CTP’nin içinde olmadığı hükümetlerde mecliste sorunlar yaşandı. Meclis başkanı seçilemedi, nisap sağlanamadı” şeklinde konuştu.

“Önemli olan bir şey olmak değil, bir şey yapmaktır”

CTP’nin hükümette olduğu dönemde istikrarlı bir şekilde davranıldığına vurgu yapan Candan, “Önemli olan bir şey olmak değil, bir şey yapmaktır. Bizim hükümete geldiğimiz dönemlerde kimse bakan olmadı diye sıkıntı yaratmadı. Yeni dönemde hükümet ve UBP umarım bu sıkıntıları yaşamaz. Dörtlü hükümet dönemi AB uyum yasa tasarılarını hayata geçirdik ancak azınlık hükümeti döneminde bu konuda sonuç alınamadı. Etkin bir hükümet ve üretken bakanlıklar meclisin çalışmasını ve yasaların geçmesini sağlar” dedi.

“UBP ile kapıları kapatmadık görüşlerimizi ilettik”

Sözde kalmasın diye yazılı olarak UBP’ye hükümetle ilgili düşüncelerini sunduklarını anlatan Candan, “UBP ile kapıları kapatmadık, görüşlerimizi, prensiplerimizi ilettik. Net olduk ve öyle hareket ettik” diye ifade etti.

“UBP statükodan çıkar sağlıyor”

Çözümsüzlükten, izolasyonlardan, statükodan, Kıbrıs Türkü’nün uluslararası hukukun dışında bulunmasından ve Türkiye’ye bağımlı olunmasından en çok UBP’nin çıkar sağladığına işaret eden Candan, “Bu durumdan memnun olmayan bir kısım halk, CTP altında toplandı. Aynı görüşte olan yüzde 7-8 oy çöpe gitti, bir o kadar da sandığa gitmedi” şeklinde konuştu.

“Çözüm süreci olmadan CTP’nin aldığı oy başarıdır”

UBP’nin oylarını ve vekil sayısını artırarak seçimden çıktığını aktaran Candan, “Kıbrıs konusunun buzdolabına kaldırıldığı bir dönemde, çözüm süreci olmadan CTP’nin aldığı oy oranı başarıdır” ifadelerini kullandı.

“Maraş’ın yeniden imar edilmesi, ekonomik anlamda büyük katkılar sağlanacak”

Yakın zamanda kapsamlı çözüm açısından beklentisinin olmadığına işaret eden Candan, “Kapalı Maraş, Ercan Havalimanı ve Mağusa Deniz Limanı üzerinde hareketlenme olmasını bekliyoruz. Türkiye-İsrail ilişkileri, ABD’nin East Med’den desteğini çekmesi konjonktürü değiştirdi. Güney Kıbrıs’ta da enflasyon arttı. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin durumu ortada. Maraş’ın yeniden imar edilmesi, ekonomik anlamda büyük katkılar sağlanacak. Yeniden imar yapılırken, Mağusa Limanı’ndan faydalanılacak” dedi.

“Maraş, Ercan ve Mağusa Limanı çıkış yakalamamızı sağlayacak”

Yeni çıkış yolları aranmazsa, kumar turizmi, mafyalaşma ve sanal betlere bel bağlanırsa çıkış yakalanmayacağını savunan Candan, şöyle konuştu:

“Annan Planı döneminde ülkede yatırım iklimi oluşmuştu. Kişi başı gelir önce iki katına ardından 3 katına çıkmıştı, ardından geçmişe geri döndük. Pandemi ve döviz krizi bizi geriletti. Maraş, Ercan ve Mağusa Limanı, çıkış yakalamamızı sağlayacak. CTP, çözümü gündeme getirmeye ve zorlamaya devam edecek. ‘Çok kötü durumdayız’ diyoruz ama daha dipte değiliz, aklımızı başımıza toplamazsak dünyayla buluşmazsak daha kötü günler göreceğiz…”

“Bu topraklar büyük suç unsurlarını kaldıramıyor”

Halil Falyalı cinayetine de değinen Candan, şunları söyledi: “Son cinayet olayı olmasaydı da ülkede trafik, uyuşturucu ve diğer konularında asayiş sorunları dile getiriliyor. Türkiye’de kumarhanelerin kapanması ve KKTC’ye taşınmasının ardından ülkemizde illegal olaylarda artış yaşandı. Bu topraklar büyük suç unsurlarını kaldıramıyor. Böylesi oluşumlar siyasetin içine de giriyor. Bazı kapılar açılıyor veya gözler kapatılıyor. İşler olup bittikten sonra sorumluların bulunması önemli ancak neden bu noktalara gelindiği de önemli. Mesela özel jet krizi hala sonuçlanmadı. Bu konuda meclis araştırma komitesi kurulmasını istemiştik. Yeni dönemde de bu konuların üzerine gidilmesini sağlayacağız…”

“Sürdürülemez yapı siyasi bir çözümle sonuçlandırılmalı”

Bir izleyicinin ‘CTP’nin zor dönemlerde elini taşın altına koymaktan kaçındığıyla’ ilgili yorumunu değerlendiren Candan, “CTP, 27 milletvekili ile 4’lü koalisyon hükümetini kurdu. Nisap sorunu yaşanmadı, meclis komiteleri çalıştı. Sürdürülemez yapı siyasi bir çözümle sonuçlandırılmalı. CTP hükümette veya muhalefette olsun çözüme destek verecek. Yolsuzlukların olmadığı etkin bir kamu yönetiminin sağlanması için mücadeleyi sürdüreceğiz. CTP her zaman elini taşın altına koydu ve koymaya devam edecek” dedi.