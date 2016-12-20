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Candan, iki toplumlu AB uyum çalışmalarının tarım konusunda ne noktada ?

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Candan, iki toplumlu AB uyum çalışmalarının tarım konusunda ne noktada ?
CTP milletvekili Armağan Candan, gıda güvenliğini geliştirmek adına Tarım Bakanlığı’nın önemli rolü bulunduğunu söyledi.

AB Uyum Komitesi olarak gıda güvenliği konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Candan, bazı yasaların geçtiğini, bazıların ise geriye çekildiğini anlattı ve şunları paylaştı:

“Meclis'ten geçip yasalaşan tarımla ilgili AB uyum yasaları: Hayvan sağlığı yasası, hayvan refahı yasası, gıda ve yem yasası, bitki sağlığı yasası.

AB komitesinde bitmek üzere olan yasa tasarısı: Veteriner Hizmetleri Yasa Tasarısı.

AB komitesinin gündeminde olan tarımla ilgili yasa tasarıları: Organik Tarım Yasa tasarısı, Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa tasarısı, Hayvan Islahı Yasa tasarısı, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı.”

Komitenin gündeminde olan ve Meclis’e gönderilen yasaların çoğunun tarımla ilgili olduğunu dile getiren Candan, Hal Yasası’na ilişkin hangi çalışmaların yapıldığını sordu.

Candan, geçirilen yasaların uygulanması ve tüzüklerin çıkarılması aşamasında bazı sorunlar yaşandığını söyleyerek, bu yasaların tüzük çalışmalarının hangi aşamada olduğunu sordu.

AB uzmanlarının uyum sürecine yönelik ülkede çalışmalar yaptığını dile getiren Candan, iki toplumlu AB uyum çalışmalarının tarım konusunda ne noktada olduğunu sordu.

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