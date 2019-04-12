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Candan İtalyan basınına konuştu: “Kıbrıslı Türkler AB’nin parçasıdır, Avrupalı’dır”

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CTP milletvekili Armağan Candan Strasburg’da yapılan AKPA Genel Kurulu sırasında İtalyan medyasına röportaj verdi. Candan, İtalyan milletvekili Roberto Rampi ile birlikte Radicale Medya Kuruluşu'nun Kıbrıs Sorunu’na ilişkin sorularını yanıtladı.
Candan İtalyan basınına konuştu: “Kıbrıslı Türkler AB’nin parçasıdır, Avrupalı’dır”

Candan röportajda, Kıbrıslı Türkler’in Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ve 2004 yılında Annan Planı’na verilen olumlu oy ile bu konudaki iradesini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. “Kıbrıslı Rumlarla ortaklık içerisinde Kıbrıs adasında barışa ulaşmak istiyoruz. Hala bu amaç için çalışıyoruz. 1963 yılından bu yana devleti tek başına yöneten  Kıbrıslı Rumların bizlerle bir yönetim ortaklığına ve güç paylaşımına girmesi gerekiyor” diyen Candan, mevcut koşullar içerisinde Kıbrıslı Türklerin serbest şekilde ticaret ve daha birçok sıradan şeyi yapamadığına dikkat çekti. Candan, bunlardan birinin de uluslararası spor karşılaşmalarında yer alınamaması olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin, AKPA’da özel bir temsiliyet statüsüyle bulunduğunu, konuşma hakkı olduğunu ancak oy kullanılamadığını da vurgulayan Candan, Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne kadar Kıbrıslı Türklerin buradaki statüsünün güçlendirilmesi için de bir yol bulunması gerektiği üzerinde durdu. Candan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel Kurul’un dünkü toplantısında Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı spor ambargosunu gündeme getirdim. Futbolun sembolik gücü herkesin malumu ve Kıbrıslı Türklerin de spor yapma, futbol maçı yapma hakkı var ve en azından dostluk maçları yapabilmeyiz. Olimpiyat oyunlarına da katılamıyoruz. Diğer sorunlu bölgelerin temsiliyeti için bazı çözümler bulunabiliyorken, Kıbrıslı Türklerin de spor karşılaşmalarına çıkması için bir çözüm bulunabilmesi gerekiyor. Son olarak dostum Rapmi’ye haklı taleplerimizin duyulmasına yardımcı olduğu için teşekkür ederim”.

RAPMİ: KIBRISLI TÜRKLER HİÇBİR KISITLAMAYI HAK ETMİYOR!

Birkaç ay önce Kıbrıs’ta bulunan İtalyan milletvekili Roberto Rampi de katıldığı söyleşide Kıbrıs’taki gelişmelere dair düşüncelerini aktardı. AKPA’nın Kıbrıslı Türklerin temsil edildiği tek uluslararası kurum olduğunu ifade eden Rampi bunun Avrupa Parlamentosu için de emsal teşkil edebileceğini söyledi. Kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacağını belirten Rampi, Avrupa vatandaşı olan Kıbrıslı Türkler’in burada temsiliyet fırsatı bulamayacaklarına dikkat çekti. Rampi, “bu bir sorundur çünkü Kuzey Kıbrıs Avrupa’nın bir parçasıdır. Kıbrıslı Türklerin hedefi federal çözümdür, tıpkı Annan Planı’nda olduğu gibi. Avrupa’nın bu konuda adım atması ve özellikle de gençlere umut vermesi gerekiyor. Kıbrıslı Türkler AB'nin bir parçasıdır ve spor dahil hiçbir kısıtlamayı hak etmemektedir” dedi.

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