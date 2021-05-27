Candan: Kutlu Adalı cinayetinin çözülmesi demokrasi ve hukuk adına önemli bir kazanım olacak

CTP Güzelyurt Milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Kutlu Adalı cinayeti faillerinin araştırılması ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulması bugün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Daha önce bu konuda kurulan iki komite raporlama yapamadan kapanmıştı. Ortaya yeni çıkan iddia ve itiraflarla birlikte gerek Kıbrıs'ta gerekse Türkiye'de soruşturmanın yeniden açılması ile bu cinayetin çözülmesi demokrasi ve hukuk adına önemli bir kazanım olacaktır. Suçluların tespit edilmesi, gelecekte benzer faili meçhul cinayetlerin işlenmesinin önüne geçilmesi için de önemli bir mihenk taşı olacaktır.

— Cumhuriyet Meclisi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)'da.