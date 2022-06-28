Candan: Meclis Araştırma Komitesi'nin kurulması avantaj sağlayacak

Candan, "Meclis Araştırma Komitesi'nin kurulması ile gerekli önlemler alınarak avantaj sağlayacaktır" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Kıbrıs Postası TV'de Gökhan Altıner’in hazırlayıp, sunduğu programına konuk olarak soruları yanıtladı.

CTP Milletvekili Armağan Candan, Mersinlik bölgesinde meydana gelen yangın ile ilgili üzüntü yaşadığını belirtti.

Yangınla ilgili ifadelerini sürdüren Candan, "Mersinlik yangını keşke hiç meydana gelmeseydi. Yangınların ortaya çıkma sebebi ve yangının yayılmaması için önlemlere odaklanılması gerekiyor" dedi.

Candan, konuyla ilgili açıklamasında, "CTP olarak, meclise dün sunulan Yangın Araştırma Komitesi’nin kurulması dahilinde, Komite tarafından yapılacak araştırmalar, yetkililere yol gösterecektir. Yapılan çalışma, ülkemizde nelere para harcayıp harcamamamız gerektiği konusunda bilgi edinmemizi sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"KOMİTENİN KURULMASIYLA BİRLİKTE ALINACAK ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİREBİLECEĞİZ"

Ülkemizde meydana gelen yangının daha fazla bölgeye yayılmaması için komitenin kurulacağını ve bu komitenin çalışmaları doğrultusunda gerekli önlemlerin alınabileceğini, gerekli çalışmaların geciktirilmeden hayata geçirilebileceğini kaydeden Candan, “Dünyada ve ülkemizde değişen mevsimsel krizler, yangına, heyelana, sel gibi durumlara neden oluyor. Bu gidişatı durdurmak ve müdahale etmek gibi sürece adapte olmak gibi bir görevimiz var” dedi.