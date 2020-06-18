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Candan: “Narenciye üreticisinin desteğe ihtiyacı var”

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmaların yapılmasının ardından sonra erdi. CTP Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt bölgesinde üreticilerin endişe yaşadıklarını söyledi.
Candan: “Narenciye üreticisinin desteğe ihtiyacı var”

Bir sonraki oturum 22 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Narenciye üreticisinin sıkıntılarını gidermeye yönelik destek ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Candan, verilen ürünün karşılığının tam alınamadığını, ikinci ekonomik pakette bu konuya da yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Candan, Turizm ve Çevre Bakanının da turizm yatırımına dönük olarak ülkeye gelen kişilerin ülkede ne yaptıklarına ilişkin bilgisinin olmadığını söylediğine değinerek, “Bunun ciddiyetle alakası yok” dedi.

“BUNCA DERT DURURKEN BİZ HÜKÜMET KRİZİ YAŞIYORUZ”

Gelecek korkusunun yaşandığı bir dönemde, birçok sıkıntı mevcutken, acil çözüm bekleyen onlarca sorun varken, bir hükümet krizi yaşanmakta olduğunu savunan Candan, “Bunca dert dururken biz hükümet krizi yaşıyoruz. Sorduğumuz sorulara cevap bulamıyoruz” diye konuştu.

Pile’de aylardır mahsur kalan Kıbrıslı Türklerin üç ayda yaşadıklarını savaşta bile yaşamadıklarını savunan Candan, bu kişilerin 22 Haziran tarihini heyecanla beklediklerini ancak “hükümetin sözünü tutup tutmayacağına güven olmadığını” söyledi.

Güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin temel insan haklarını talep ettiğini söyleyen Candan, karantinasız geçiş için çeşitli tarihler verildiğini söyleyerek, bu kez verilen tarihte geçişlerin gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

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