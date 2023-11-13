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Candan, PES Genel Kurulu’nda CTP’yi temsil etti

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CTP, üyesi olduğu ve Avrupa çapında 40’tan fazla ülkeden sol ve ilerici partinin çatı partisi olan Avrupa Sosyalistleri Partisi PES’in Genel Kurulu'na katıldı. İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenen PES Kongresi’nde CTP'yi milletvekili ve AKPA Üyesi Arm
Candan, PES Genel Kurulu’nda CTP’yi temsil etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), üyesi olduğu ve Avrupa çapında 40’tan fazla ülkeden sol ve ilerici partinin çatı partisi olan Avrupa Sosyalistleri Partisi PES’in Genel Kurulu'na katıldı. İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenen PES Kongresi’nde CTP'yi milletvekili ve AKPA Üyesi Armağan Candan temsil etti.

Konferansın ilk gününde gerçekleştirilen seçimde PES Başkanlığı’na yeniden Stefan Löfven getirilirken yeni dönem için yol haritası ve önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde en büyük siyasi grup olma hedefi gündeme getirildi.

Kongrede Avrupa genelinde işsizliğin azaltılması, demokrasinin geliştirilmesi, göçmen ve mülteci haklarının geliştirilmesi ve özellikle Ortadoğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika’da barış ve istikrar ortamının sağlanması konuları öne çıktı. Kongre'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de konuşma yaptı.

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