Candan: Siz Güzelyurt’u vermişsiniz, haberiniz yok

CANLI AKTARIM- Pelin Yükselay

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Candan, Narenciye İhracatçıları Birliği’nin yaptığı eyleme değinerek, ‘ürünün yollara döküldüğünü gördüğümde çok büyük üzüntü yaşadım. Siz Güzelyurt’u vermişsiniz de haberiniz yok’ diye konuştu.

Tüm kesimlerin sabahki eylemde birleştiğini söyleyen Candan, ortada bir isyan olduğunu belirterek, ‘aylardır bunu söyledik, nasıl görmezden geldiniz?’ diye sordu. Sürekli ‘sorun çözüldü’ açıklamalarının yapıldığını kaydeden Candan, ‘gördük ki bu iş doğru yönetilmedi. Bugün üreticilerden çok şey duyduk. Kesim ve ihracat konusunda bile partizanlık yapılıyor. Bir avuç narenciyemizin ihracatını gerçekleştiremedik. Ciddi sorunlar yaşanan bir noktaya geldik. Bu daha büyük sıkıntılara neden olacak. Bize bunları üreticiler söylüyor” diye konuştu.

Geçen yıla göre ürünlerin toplanmasında ciddi bir gerilik olduğunun altını çizen Candan, ‘ürünler ağaçların altına dökülüyor. Hükümet birtakım girişimler yaptı ama sonuç üretemediklerini gördük. Ülkenin en büyük ihraç kaynağı olan portakalımızın bugün bu noktada olması hepimizi çok derinden üzdü” dedi.

KAYNAK:GUNDEM KIBRIS