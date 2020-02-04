Candan: “Üniversiteleşme yüksek; ihtiyaç fazlası bölüm sayısı yaklaşık 20”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ülkede işsizlik olmasına rağmen 50 bin yabancı işçinin bulunmasının ‘ters’ bir durum olduğunu söyledi.

Meclis’te Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan “Gençlerin Doğru Eğitim ve Mesleklere Yönlendirilmesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin yobis.mebnet.net adresinden de bulunabilen, üniversite yerleştirme verilerine işaret eden Candan, buna göre geçtiğimiz yıl ülkedeki liselerden 2 bin 743 gencin mezun olduğunu, üniversitelere 1950 öğrencinin kayıt yaptırdığını kaydetti.

Bunun hem dünya hem Avrupa ortalamasından çok yüksek olduğunu kaydeden Candan üniversiteleşmenin olması gerekenden yüksek olduğunu dile getirdi.

Candan, yıllara göre lise mezunlarının Türkiye üniversitelerine girme oranlarının yıllar içinde düştüğünü de dile getirdi.

İHTİYAÇ FAZLASI BÖLÜM SAYISI YAKLAŞIK 20

İhtiyaç fazlası bölüm sayısının yaklaşık 20’ye çıktığını söyleyen Candan üniversite seçiminden hangi bölümlerin ihtiyaç fazlası olduğuna bakmanın önemine işaret etti.

Ülkede 21 üniversitede 14 bin kişinin çalıştığını, bunların yüzde 70’inin KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Candan yaklaşık 5 bin akademisyenin de yaklaşık yarısının KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Candan bu verileri kamuoyuyla paylaşan Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne teşekkür etti.