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Candan’dan PES Kongresi’nde federasyon vurgusu

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Candan’dan PES Kongresi’nde federasyon vurgusu
Candan’dan PES Kongresi’nde federasyon vurgusu

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin üyesi olduğu Avrupa Sosyalistleri Partisi’nin (PES) Kongresi 14-15 Ekim 2022 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşti. Kongre'de CTP'yi Güzelyurt Milletvekili ve AKPA Üyesi Armağan Candan temsil etti. “Avrupa İçin. Cesaretle” temasıyla gerçekleşen kongrede uluslararası güvenlik ve çok taraflı dengedeki değişimler, Avrupa'da artan enerji fiyatları ve enflasyon, covid salgını, iklim değişikliği ve sosyal sorunlar tartışıldı. Bu konularla ilgili karar tasarıları kabul edildi. Kongrede yapılan seçimde PES Başkanlığı'na İsveç Eski Başbakanı Stefan Löfven getirildi. Kongreye Almanya, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Arnavutluk ve Malta Başbakanları başta olmak üzere Avrupa'dan birçok parti lideri ve milletvekili de katılım gösterdi.

CTP’yi temsilen kongrede temaslarda bulunan Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, temasları sırasında CTP’nin Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğine dayalı federasyonu kararlı bir biçimde savunmaya devam ettiğini vurguladı.

30 yıl önce kurulan Avrupa Sosyalist Partisi PES, Avrupa coğrafyasındaki 57 sosyalist, sosyal demokrat ve işçi partisini bir araya getiren çatı parti olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

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