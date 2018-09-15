Caner Erkin'in oğluna kayyum atanacak

Caner Erkin'in, oğlunun velayetini alabilmek için eski eşine açtığı davada, çocuğu temsilen kayyum ataması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına hükmedildi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından alınan, 'devam eden velayet dava dosyalarına kayyum atanması gerektiğine' yönelik karara dikkat çekerek, tarafların çocuklarının velayetinin kime verileceğine yönelik de dosyaya bir kayyum atanması gerektiğini belirtti.

Gereklilikle ilgili beyanı sorulan Caner Erkin'in avukatı, takdiri mahkemeye bıraktıklarını söyledi. Davalı Atalay'ın avukatı ise bütün araştırmaların yapıldığını ve karar aşamasına gelindiğini vurgulayarak, kayyuma gerek olmadığı kanaatinde olduklarını bildirdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı doğrultusunda kayyum ataması yapmaları gerektiğini tekrar eden hakim, "Kayyum ataması yapılmadığı takdirde bu dosya Yargıtay tarafından usulden bozulur. Genel Kurul, 'velayet davalarında anne ve babanın dışında çocuğun menfaatini dile getirecek bir kayyum atanması gerektiğini' söylüyor. Tüm velayet davalarında artık kayyum atanıyor" diye konuştu.

Atalay'ın avukatı ise "Ciddi anlamda hak kaybı bu" dedi. Ara kararını açıklayan hakim, Erkin'in çocuğunu temsil etmek üzere kayyum ataması yapılması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına ve sonucunun beklenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.