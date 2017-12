1999’da Mehmet Çangar Direktörlüğünde kurulan ve kurulduğu günden bu yana KKTC otomotiv sektörüne yön veren Çangar Motors 2018’e de güçlü giriyor.

Bünyesinde barındırdığı dünya devi otomobil şirketleri olan BMW, MINI ve Ford markaları ile 2018’de de yoluna devam edecek olan Çangar Motors şu sıralar yeni markaları da ülkemize kazandırmak için çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta Almanya’da BMW Merkez binasında KKTC bayrağı altında gerçekleştirilen 2018 görüşmeleri oldukça başarılı geçti. BMW ve MINI markasının 2018 yılında KKTC’de izleyeceği stratejilerin tartışıldığı toplantı 3 gün sürdü. BMW Bölge Yöneticisi Thomas Rinn başkanlığındaki toplantı sonunda BMW Kuzey Kıbrıs Resmi ve tek ithalatçısı Çangar Motors nezdinde Mehmet Çangar’a teşekkürlerini sundu. BMW markasının KKTC halkı tarafından yıllardır en çok tercih edilen marka olmasının sebebini Mehmet Çangar’ın samimiyetine ve dürüstlüğüne bağlayan Rinn, BMW’yi tercih edenlere biz de Almanya’dan bir yeni yıl hediyesi yollamak isteriz diyerek, tüm BMW modellerinde yeni yıla özel olacak indirimler ve hediyeler Çangar Motors’da sizi bekliyor diyerek sözlerine son verdi.

Almanya’daki görüşme sonunda KKTC bayrağını ambargo altında olmasına rağmen yurtdışında hak ettiği yerlerde göstermenin gururunu yaşayan Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar ‘’KKTC halkına teşekkür ederek, halkımız her zaman bizim yanımızda oldu biz de her zaman onların en iyisine en uygun fiyata sahip olabilmesi için çalıştık. Bizim sloganımız Çangar loves you, biz gerçekten KKTC halkını seviyoruz ve onlar için çalışmaya devam ediyoruz dedi."