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Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs yapamayacak

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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapmayacak, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlayacak.
Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs yapamayacak

Cankurtaranlar, yeni normalleşme döneminde sahillerde Koronavirüs ile mücadelede önemli görev üstlenecek.

Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaranlar, yeni normalleşme döneminde denize giren ve plajda güneşlenenlerin sosyal mesafelerini gözetleyecek. Kuleden megafonla uyarı anonsları yapacak cankurtaranlar, olası boğulma tehlikesine karşı da kişilere eldiven ve siperlikle müdahale edecek. Boğulma tehlikesi geçirenlere de temas ederek suni teneffüs yapılmayacak, bunun yerine kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes alması sağlanacak.

TATBİKAT YAPTILAR

Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaranlar Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulayacakları yeni yöntemleri tatbikatla uyguladı.

Cankurtaranlar, senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren bir turisti kurtarıp, sahile çıkardı. Senaryoda nefes almayan turiste kalp masajı yaparak hayata döndüren cankurtaran tıbbi cihaz kullanarak nefes almasına yardımcı oldu. Tatbikatta denize giren ve güneşlenenlere kuleden megafonla anons yaparak, sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısı yapan cankurtaranlar, belirli zaman aralığıyla da plajdaki tatilcilere birebir konuşarak uyarıda bulundu.

'GEÇEN SENE 505 KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ'

Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı işletmecisi AL-SE Yönetim Kurulu üyesi Sedat Çelenk, 7 kilometrelik sahil bandında 36 cankurtaran kulesi bulunduğunu söyledi. Sahilde 41 cankurtaranın 31 Ekim'e kadar görev yapacağını anlatan Çelenk, cankurtaranların geçen sene Konyaaltı Sahili'nde denizde 145 yorgun yüzücü, 360 boğulma tehlikesi geçiren kişiye müdahale ettiğini dile getirdi.eat4osrx0ayllrw_1591968402.jpg

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