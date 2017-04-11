 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.904
  • Altın 151,149
  • Dolar 3,7010
  • Euro 3,9269
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Canlı aşı, fareleri Zika virüsünden tamamen korudu

»
Canlı aşı, fareleri Zika virüsünden tamamen korudu
Canlı bir aşının, tek bir dozdan sonra fareleri Zika virüsünden tamamen koruduğu bildirildi.

Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanırken, canlı aşının, Teksas Tıp Fakültesi ve Brezilya Sağlık Bakanlığına bağlı EvandroChagas Enstitüsü tarafından geliştirildiği belirtildi.

Bilim adamlarının, aşının geliştirilmesi için Zika virüsü üzerinde, genomunun bir kısmını silerek düzenleme yaptığı ve canlı aşının tek bir dozdan sonra fareleri Zika'dan tümüyle koruduğu ifade edildi.

Elde edilen verilerin, aşının güvenlik ve etkinlik dengesinin iyi olduğunu gösterdiği de kaydedildi.

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı.

Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gaz çıkartmanın bilinmeyen faydaları!10 Nisan 2017 Pazartesi 14:41
  • Alzheimer’ın belirtileri nelerdir?10 Nisan 2017 Pazartesi 13:55
  • Hamileyken hangi yöne doğru yatılmalı?10 Nisan 2017 Pazartesi 13:30
  • Lenfoma çeşitlerine ve belirtilerine dikkat edin!08 Nisan 2017 Cumartesi 11:39
  • Yaz öncesi kadınları sevindirecek 7 öneri!08 Nisan 2017 Cumartesi 09:43
  • Kanser Farkındalık Seminerleri devam ediyor...07 Nisan 2017 Cuma 10:33
  • “Şeker, en tatlı zehirdir"06 Nisan 2017 Perşembe 16:31
  • Her 10 ölümden birinin 'nedeni sigara'06 Nisan 2017 Perşembe 11:43
  • Endometriozis 10 kadından birinin sorunu06 Nisan 2017 Perşembe 10:32
  • Çocuklar neden ağlayarak bir şey isterler?05 Nisan 2017 Çarşamba 17:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti