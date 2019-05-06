Canlı: İmamoğlu açıklama yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararının ardından konuk olduğu iftar sonrasında, YSK'nın resmi açıklamasını beklediğini belirtirken, "İstanbul'un güzel bir noktasından uzun uzun açıklama yapacağım. Her şey çok güzel olacak benim güzel insanlarım, umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

İmamoğlu'nun, iftar sofrasındaki kısa açıklaması şöyle:

"Bu Ramazan hepimize hayırlı olsun. YSK'nın kararını bekleyeceğim. Beni bekleyin, kararımı geniş geniş anlatacağım. İnşallah resmi açıklama yapılsın, sizlere İstanbul'un güzel bir noktasında düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak benin vatandaşlarım, umudunuzu kaybetmeyin benim güzel insanlarım. Birileri yanlış işler yapacak, yanlış yollara sapacak, ama her şey çok güzel olacak..."