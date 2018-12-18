CANLI: Kıbrıs'ın bu gece mücadele edeceği kötü hava koşulları

Kıbrıs Rum Meteoroloji Servisi'nin tahminine göre, Barometrik alçak seviyenin Kıbrıs'ı etkilemesi bekleniyor.

Başlangıçta havalar kısmen bulutlu ve çoğunlukla bulutlu, ara sıra yağmurlar olacak.

Akşam hava olaylarının daha yoğun hale gelmesi bekleniyor.

Canlı görüntüde göreceğiniz gibi, yağmurun ve izole fırtınaların, öncelikle batı ve kuzeyde ve daha sonra diğer bölgelerde olması bekleniyor.

Meteorolojik hizmete göre, fırtına ve dolu olabilir.

Sıcaklık, iç kısımda 10 dereceye, batıda 15, kalan kıyılarda 12 civarına ve en yüksek dağda 3 dereceye düşecek.

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