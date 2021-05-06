Canlı Müzik için tarih 27 Mayıs

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27.05.2021 tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecektir.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.

Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27.05.2021 tarihine kadar ilgili işletmelerde (cafe, restoran,meyhane,park vb.) canlı müzik yapılmamasına karar verilmiştir. Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27.05.2021 tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecektir.

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