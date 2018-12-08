CANLI YAYIN - Paris'te Sarı Yelek protestocuları'na göz altı ve biber gazı - CANLI YAYIN

Fransız polisi Cumartesi günü düzenlenen eylemlere sert müdahalede bulunuyor. Huzursuzluğun 4. haftasında başkentin kalbine sarılmış Büyük Sarı Yelek protestocuları kitlesel kalabalığı yaptı. Miting öncesinde ve sonrasında yüzlerce kişi gözaltına alındı.
Champs-Elysees caddesindeki miting saat 10.00'dan sonra şiddetli bir şekilde döndü.
Bölgeden gelen videolar, göz yaşartıcı gaz kutularının göstericilere girmesinden sonra öksürüp hapşırdığını gösteriyor.
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