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Canlı yayına evden bağlanan muhabirin kocası duşta görüntülendi!

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Canlı yayına evden bağlanan muhabirin kocası duşta görüntülendi!
Canlı yayına evden bağlanan muhabirin kocası duşta görüntülendi!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evden yayına bağlanan muhabir Melinda Meza, banyo yapan kocasının kadraja girdiğini fark etmeyince sosyal medyada viral oldu.

Koronavirüs dünya çapında etkisini sürdürürken, uzmanlar uyarı üstüne uyarıda bulunurken, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak evde kalma çağrısı yapıyor.

Bu kapsamda evden çalışmaya başlayan bir muhabir ABD’de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aynadan kocası duş alırken görüldü

Sacramento’da yaşayan KCRA 3 kanalı muhabiri Melinda Meza, canlı yayına bağlandığı sırada talihsiz anlar yaşadı.

Evde saç bakımıyla ilgili ipuçları veren Meza, yayın için banyoyu seçince, ilginç bir olayın da öznesi oldu.

Meza konuşmasını sürdürürken, arkasındaki aynadan o sırada banyoda yıkanmakta olan kocasının yansıması göründü. Durumu bir süre sonra fark eden merkezdeki ekip bağlantıyı kısa tutarken, söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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