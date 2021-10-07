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Canlı yayında açıkladı: "Görevli" statüsünde aşısız KKTC'ye girdim

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Türkiye’deki Beyaz Tv’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” isimli magazin programında Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin sahte PCR’lar ile KKTC’ye girmek istemesi ve tutuklanmaları konusu ele alındı
Canlı yayında açıkladı: "Görevli" statüsünde aşısız KKTC'ye girdim

Programda konuşan Seren Serengil konuyu eleştirirken bir takım önemli iddialar da ortaya attı. Kendinin de aşısız olduğunu ve KKTC’ye aşısız bir şekilde giriş yaptığını, konuşmasında değinmese de aşısız kişilerin karantinada kalması gerekirken kendisinin karantinadan söz etmemesi karantinaya girmediği gerçeğini de ortaya koydu.

Serengil, “Görevli” statüsünde KKTC’ye aşısız ve karantinasız girdiğini ifade etti. Bu iddia ülkeye girişteki “görevli” statüsünün ne olduğu sorusunu akla getirdi..

Aşısız kişilerin görevli olarak üstelik karantinasız ülkeye nasıl girebildikleri konusunda Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklama yapması bekleniyor.

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