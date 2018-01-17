  • BIST 114.418
  • Altın 163,268
  • Dolar 3,8030
  • Euro 4,6507
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGazeteci Mehmet Altan’ın tahliye talebi reddedildi

Canlı yayında 'kar duası' yapıldı

»
Canlı yayında 'kar duası' yapıldı
Sivas'ta, beklenen kar yağışının görülmemesi nedeni ile Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonunun gece haber bülteninde kar duası yapıldı.

Sivas'ta, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde bulunurken bu yıl beklenen kar yağışı henüz görülmedi. Ocak ayında olunmasına rağmen kar yağışı olmaması tedirginliğe neden oldu.

Geçen yıl aynı dönemde kar yağışı nedeni ile okulların tatil olduğu kentte bu yıl görülen kuraklık yörede oturanları tedirgin etti. Kar yağışının dört gözle beklendiği kentte, uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 televizyonunda canlı yayında 'Kar duası' yapıldı.

Gece Ajansı haber bülteni spikeri Kuzey Sait Karabacak'ın yayına konuk ettiği hafız Recep Budak tarafından yapılan dua ilgi çekti. Öncelikle görevi başında olan asker ve polisler için dua eden Budak, ardından kar yağışı için ellerini açtı. Budak, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor, ülkemiz kuraklıktan geçiyor. Özellikle Allah'ım, ülkemize ve Sivas'ımıza hayırlı ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Hayırlı ve bereketli karlar nasip eyle, çiftçimizi, köylümüzü sevindir ya Rabbi. Bizleri sevindir ya Rabbi, sen dualarımızı şu gecede kabul eyle ya Rabbi" ifadelerini kullanarak, Fatiha Suresi'ni okudu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı14 Ocak 2018 Pazar 14:24
  • Akkuyu Nükleer Santralinde inşaat duruyor14 Ocak 2018 Pazar 11:20
  • Bozdağ: "AYM, Alpay ve Altan kararıyla yasaların çizdiği sınırı aştı"12 Ocak 2018 Cuma 19:02
  • Hukukçulardan tepki: "AYM kararına direnilmez"12 Ocak 2018 Cuma 18:57
  • Selahattin Demirtaş 14 ay sonra hakim karşısına çıktı12 Ocak 2018 Cuma 18:56
  • Abdullah Gül'den Erdoğan ve AKP'ye yanıt12 Ocak 2018 Cuma 18:27
  • Türkiye'den Bitcoin için ilk adım11 Ocak 2018 Perşembe 18:48
  • Mehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye11 Ocak 2018 Perşembe 17:50
  • İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu11 Ocak 2018 Perşembe 12:47
  • Erdoğan'ın Gül'e tepkisi sürüyor10 Ocak 2018 Çarşamba 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti