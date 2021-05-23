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Canlı yayında kokain kullanmakla suçlanan Eurovision birincisi gönüllü test yaptıracak

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Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi İtalyan Maneskin rock grubunun solisti Damiano David, kokain kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı
Canlı yayında kokain kullanmakla suçlanan Eurovision birincisi gönüllü test yaptıracak

Hollanda'da düzenlenen 65'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan Maneskin rock grubunun solisti Damiano David, hakkında çıkan canlı yayında kokain çektiği yönündeki spekülasyonları yalanlayarak, Roma'ya döndükten sonra gönüllü olarak uyuşturucu testi yaptıracağını söyledi.

İtalyan sanatçı, canlı yayında oturduğu masanın köşesine yaslanıp öne eğildiği anların kokain kullanma şeklinde yorumlanmasına tepki gösterdi.

Ünlü vokalist, pazar sabahı düzenlediği basın toplantısında, "Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Lütfen çocuklar. Bunun gerçek olduğunu söylemeyin, kokaine hayır." sözleriyle hakkındaki iddiaları yalanladı.

Eurovision organizatörleri, şarkıcının ülkesine döndükten sonra gönüllü uyuşturucu testi yaptıracağını dile getirdi.

Görüntüde, grup canlı yayında zaferini kutlarken, şarkıcının yüzünü masaya doğru eğildiği görülüyor.

Bu durum şarkıcının uyuşturucu kullandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Damiano David ise gitarist arkadaşı Thomas Raggi'nin bir cam bardak kırdığı için o anda aşağı doğru baktığını söyledi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği'nden (EBU) yapılan açıklamada da, masanın etrafında bulunan cam kırıklarının, David'in sözlerini kanıtlar mahiyette olduğu ancak görüntülerin daha dikkatli şekilde inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

 
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