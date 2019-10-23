Ünlü çift boşandıktan sonra en çok merak edilenlerden biri aralarındaki iletişimin nasıl olduğuydu. Kendi kanalında katıldığı canlı yayında, izleyicilere video izletirken Şeyma'dan gelen mesajla kıpkırmızı olan Acun Ilıcalı ne yapacağını şaşırdı. Mesajın ardından Acun Ilıcalı, telefonunu kenara koyarak sözüne devam etti. Gelen mesajda; "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım" yazıyordu

İlişkileri de evlilikleri de skandallara neden olan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı devri çoktan kapandı. Ama hala konuşuluyorlar. Peki Acun ile Şeyma çifti nasıl bir araya gelmişti?