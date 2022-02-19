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Canlı Yayında Tekme Tokat Kavga Çıktı

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Canlı Yayında Tekme Tokat Kavga Çıktı
Canlı Yayında Tekme Tokat Kavga Çıktı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerginlik diğer ülkelerin gündeminde de yerini alıyor. İki ülkede arasında gerçekleşecek olan olası bir savaşa yönelik sınırlarına asker göndererek güvenlik önlemlerini arttırdı. Ukrayna televizyonundaki bir tartışma programında savaş iddialarına yönelik olarak yapılan açıklamalar konuşuldu.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER ALDI

Canlı yayınlanan tartışma programına Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasındaki tartışma damga vurdu. İzleyicilerin yakından takip ettiği programın yayını dünya basınında da geniş yer aldı.

PUTİN'İ DESTEKLEDİ DİYE TOKAT ATTI

Ukraynalı gazeteci olan Yuriy Butusov milletvekiline Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemesi yüzünden yerinden kalkarak aniden tokat attı. Gazetecinin tokadının ardından ikili arasında arbede yaşandı ve stüdyodaki diğer konukların araya girmesi bile kavgaya engel olamadı.

Kavgayı o esnada canlı bağlantıda olan eski Ukryana Başbakanı Arseniy Yatsenuk ve eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko’nun izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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