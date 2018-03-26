Dr Rick Simpson: "Cannabis sizi iyileştirecek ve şu anda dünyada en iyi tedavi olduğunu göreceksiniz!”

Kenevir ya da esrar yağı yüzyıllarca çok sayıda insan tarafından kullanılmış, ancak milyar dolarlık ilaç endüstrisinin yükselmesiyle 20. yüzyılın ikinci yarısında yasaklanmıştır.

Rick Simpson, 2002 yılında cilt kanseri teşhisi konan ve bu mucizevi yağ kullanarak bu hastalık ile savaşan bir makine mühendisi ve kendini eğiten bir doktordur. Günümüzde, esraryağının yasallaştırılması için en büyük dünya aktivistlerinden biridir. Bu tedaviyi kullanarak 5000’den fazla insanı tedavi etti.

Bu konuda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen bir tartışmaya katıldı. Kenevir ya da kenevir yağının, diyabet, arteryoskleroz, multipl skleroz, epilepsi, astım, sedef hastalığı ve kanserin en ölümcül bazı formları gibi çok çeşitli ciddi sağlık sorunlarını tedavi edebileceğini belirtmektedir.

Rick, hikayesini Sırp dergisi Telegraf’a anlattı: “Ben her zaman insanlara söylerim – Cannabis sizi iyileştirecek ve şu anda dünyada en iyi tedavi olduğunu göreceksiniz!”

Hikayesine Başladı:

2002 yılıydı. Doktorlar benden vazgeçmişti çünkü yüzümde üç pigmentli lezyonda birden fazla başarısız ameliyat geçirdim. Bunlar alındıktan hemen sonra, daha da enfekte olacaklardı. Yıllardır bir hobi olarak bitkileri incelediğimden, bir gün aynadaki yaralarıma bakarken, Virginia Üniversitesi’nden kenevirin aktif bir bileşeni olan THC’nin kanseri tedavi edebileceğini söyleyen bir çalışmayı hatırladım. Kabinden önceden hazırladığım kenevir yağını aldım ve doğrudan yaranın üzerine birkaç damla damlattım. ”

İlk başta önemli bir sonuç fark edilemedi. Yağı uyguladıktan sonra yaralarımı tekrar bandajladım ve birkaç gün bekledim.

Sonra, devam ettim: “Dört gün sonra bandajları çıkardım ve gözlerime inanamadım! Yara artık orada değildi ve cildim rejenere(yenileme) oldu! Cilt kanserini esrar yağıyla nasıl tedavi ettiğimi hemen anlatmaya başladım… Herkes bana güldü ama on bir buçuk yıl geçti ve kanser hala geri dönmedi. ”

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THC ile Kanser Kürü, CBD ile Değil diyor Rick Simpson

O andan itibaren, Simpson bu tedaviye ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye karar verdi ve çalışmaları binlerce davada etkili bir şekilde çözüldü. Son davası, akciğer kanserinden ölen 80 yaşında bir erkekti.

“Adam kemoterapiden şişti, bacaklarında açık yaralar vardı ve neredeyse nefes almıyordu! Doktorlar ona 48 saatten fazla ömür vermedikten sonra oğlu onu bana getirdi.Kenevir yağı tedavisini önerdiğim gibi, genç adam da babasının doktoruna danışmıştı. Tabii ki doktor böyle bir tedaviyi reddetti, bu yüzden genç adam benden yağ aldı, içine küçük bir kraker batırıp babasına verdi.”

Otuz dakikadan kısa bir süre sonra, yaşlı adam tekrar normal olarak nefes almaya başladı ve gece boyunca nefesi tamamen stabilize oldu.

Doktorlar ölümünden önce yaşamsal işlevleri kısa süreliğine geri döneceğini açıklamış olsa da, oğlu artık beklemek istemiyordu, bu yüzden babasını ertesi sabah hastaneden dışarı çıkardı. Ayrıca babasının reçeteli tedavisini de durdurdu. Altı hafta süren kenevir yağı tedavisinden sonra yaşlı adamın insüline ihtiyacı yoktu ve üç ay sonra tamamen kanserden tedavi edildi ”diyor Rick.

Ayrıca, esrar yağ tedavisinin her durumda eşit derecede etkili olduğunu ve yaş sınırı olmadığını bildiğini belirtti.

Bebeklere bile verilebilir.

Kenevir yağı için taze ham maddeler tedarik etmek için, Rick kenevir yetiştirmeye başladı, ama alanı üç yıl içinde polis tarafından üç kez basıldı.

Kuzey Amerika’daki yasalara göre, kanser tedavisi için bile olsa insanlar 5-40 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyorlar.

Böylece, 2005 yılında Kanada’da esrar yetiştirmek, sahiplenmek ve satmak için dört gün boyunca hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bir noktada 12 yıl hapis ve 2000 dolar para cezasına çarptırıldı.

En kötüsü, jüri üyelerinden, en çok sevdiklerim kenevir yağıyla tedavi ettiğim insanlardı. Yargıç bile bunun bir saçmalık olduğunu biliyordu! Bir noktada, bana hapis edilmek yerine, ödüllendirilmem gerektiğini söyledi! Herkes biliyordu ve kimse bir şey yapamazdı!

İfade vermek için tedavi ettiğim on hastaya bile izin vermediler!

Ayrıca doktorların tezgâh üzerine çıkmasına da izin vermediler, ya da yağmın etkileri hakkında tıbbi belgeler göstermeme izin vermediler. “Korkak bir mahkemenin” anlamını bilmiyorsanız, Kanada’ya gidin ve ne demek istediğimi göreceksiniz ”diyor Jack.

Rick, hiçbir zaman ot satmadığını, ancak sadece esrar yağı sattığını ve Kanada hükümeti ve yozlaşmış doktorlar tarafından derinden hayal kırıklığına uğradığını iddia ederek, hatta phoenixtears.ca web sayfasındaki kenevir yağı reçetesini ekledi.

Ona göre, bu mucizevi yağın hazırlanması son derece kolaydı. Simpson’ın tedavisi günde birkaç kez birkaç damla esrar yağıyla başlar.

Kenevir medikalKanser hastalarına verdiğim normal doz, 90 gün içinde 60 gramdır. Ve hastanın kenevir yağı tedavisine başlaması için asla geç değildir. “Geç oldu” diye bir mazeret yok… Bana sorarsanız, sigara ile esrar içtiğimi onaylıyorum, fakat esrar yağı kadar etkili olmadığını söyleyeceğim, ama esrar içenlerin, içmeyenlerden altı yıl daha uzun yaşadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. ”

Dahası, Avrupa’ya karşı, Kuzey Amerika’nın esrar yasallaştırılması söz konusu olduğunda hâlâ gözü kapalı olduğunu da ekliyor. Dünyanın her ülkesinin vatandaşlarının tıbbi amaçlar için esrar kullanmasına izin vermesi gerektiğine inanıyor. Ayrıca, ulaşamayanlar için eczanelerin açılması gerektiğini de belirtti.

Esrarın, Mesih’ten yüzlerce yıl önce en iyileştirici ilaçlardan biri olarak kullanıldığı çok az bilinmektedir. Diğer şeylerin yanı sıra en şifalı bitkileri tarif eden eski İran dini yazılarında esrar ilk sırada yer alıyor, ”diye ekliyor Rick.

Onun en büyük arzusu ve amacı kanser olmadan bir dünyada yaşamaktır.