Cannes'da büyük ödül için yarışacak filmler belli oldu

Cannes Film Festivali Komitesi yöneticilerinin Paris'te düzenlediği basın toplantısında, festivalde gösterilecek ve yarışacak filmler açıklandı. Sofia Coppola'nın "The Beguiled" büyük ödül için yarışacak 18 film arasında yer aldı.

70. Cannes Film Festivali'nde ana kategoride Altın Palmiye ve diğer ödüller için yarışacak yönetmenler arasında Fatih Akın'ın yanı sıra, en büyük ödül olan "Altın Palmiye"yi kazanmış yönetmen Michael Haneke ve Oscar ödüllü yönetmen Michel Hazanavicius da yer alıyor.

Buna göre, Fatih Akın'ın "Solgun" isimli filmiyle birlikte "Altın Palmiye" ve ana kategorideki diğer ödüller için yarışacak diğer 17 film şöyle:

- Noah Baumbach'ın "The Meyerowitz Stories" filmi

- Bong Joon-Ho'nun "Okja" filmi

- Robin Campillo "120 beats per minute" filmi

- Sofia Coppola'nın "The Beguiled" filmi

- Jacques Doillon'ın "Rodin" filmi

- Michael Haneke'nin "Happy end" filmi

- Todd Haynes'in "Wonderstruck" filmi

- Michel Hazanavicius'un "The Redoutable" filmi

- Hong Sangsoo'nun "Geu-Hu (The Day After)" filmi

- Naomi Kawase'nin "Hikari (Radiance)" filmi

- Yorgos Lanthimos'un "The Killing Of A Sacred Deer" filmi

- Sergei Loznitsa'nın "A Gentle Creature" filmi

- Kornel Mandruczo'nun "Jupiter's Moon" filmi

- François Ozon'un "L'Amant double" filmi

- Lynne Ramsay'ın "You Were Never Really Here" filmi

- Benny Safdie ve Josh Safdie'nin "Good Time" filmi

- Andrey Zvyagintsev'in "Nelyubov (Loveless)" filmi

Türk asıllı Alman yönetmen, senarist ve yapımcı Akın, 2007 yılında Cannes Film Festivali'nde "Yaşamın Kıyısında" adlı filmiyle en iyi senaryo ödülünü almıştı.

Pek çok uluslararası ödülü bulunan Akın, "Duvara Karşı" filmiyle de 2004 yılında Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülüne layık görülmüştü.

Festivalin jüri başkanlığını, yaşayan en ünlü İspanyol yönetmen ve senaryo yazarı kabul edilen ve melodramatik filmleriyle bilinen 67 yaşındaki Pedro Almadovar yapacak.

Cannes Film Festivali 17-28 Mayıs'ta düzenlenecek.