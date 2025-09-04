Cansız bedeni hastanenin önüne atıldı!

Türkiye’den TIR dorsesinde yasa dışı şekilde ülkeye getirildiği iddia edilen bir kişinin “havasızlık” nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.
‘Düzensiz göçmen’ olduğu belirtilen şahsın cesedi ise, Girne’de özel bir hastanenin önüne atıldı.
Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.
Polisten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, tutuklanan şahısların yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
