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Cansu Asena Kurumanastırlı tutuklandı

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Alkollü sürücü 5 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu
Cansu Asena Kurumanastırlı tutuklandı

29.10.2021 tarihinde, saat 05:45 sıralarında, Vadili'de, Vatan Caddesi üzerinde bulunan Yiğitler yol kavşağı üzerinde, Cansu Asena KURUMANASTIRLI (K-22), 123 mlgr alkol tesiri altında yönetiminde bulunduğu ER 586 plakalı araç ile Yiğitler - Vadili anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yapması sonucu, o esnada Vadili Anayolu üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyretmekte olan Bedri KILIÇ (E-50) yönetimindeki BU 421 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu BU 421 plakalı araç sürücüsü Bedri KILIÇ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Necla ÇAKMAK (K-36) ağır yaralı olarak, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Nahide ÇAKMAK (K-29), Filiz BAYRAKTAROĞLU (E-34) ve Neslihan TONU (K-39) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde, Türkan BAYRAKTAROĞLU (K-45) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. ER 586 plakalı araç sürücüsü Cansu Asena KURUMANASTIRLI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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