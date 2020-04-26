‘Çantamda bomba var’ deyip raylara oturdu; içinden kıyafet çıktı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, bir kişi Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Polisin, kalkması için bir saatte ikna ettiği G.B.’nin çantasında bomba olmadığı anlaşıldı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, bir kişi Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Polisin, kalkması için bir saatte ikna ettiği G.B.’nin çantasında bomba olmadığı anlaşıldı.

Yenimahalle durağı yakınlarında saat 13:30 sıralarında raylara oturan G.B. (29) çantasında bomba olduğunu söyleyince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bir süre sonra kalkarak durağa doğru yürüyen G. B. tekrar raylara oturdu. Polis, bir saatlik çaba sonucunda G.B.’yi ikna etti.

Çantası incelenen ve içinden kıyafet çıkan G. B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.