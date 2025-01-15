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Çantayı karıştırırken ev sahibine yakalandı!

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Gönyeli’de meydana gelen, “Bir Cürüm İşlemek Kastıyla Konuta Girme Mülke Tecavüz ve KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak” suçlarından tutuklanan 30 yaşındaki M.S.A mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.
Çantayı karıştırırken ev sahibine yakalandı!

Polis, 14.01.2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Gönyeli'de sakin M.S.A'nın Gönyeli'de kalan 20 yaşındaki öğrencinin ikametgahının güney cephesine bakan ve kilitsiz vaziyette bulunan sürgülü alüminyum camını açarak bir cürüm işlemek kastı ile içeriye giriş yapıp Mülke Tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının olay yerine giden Gönyeli Polis Karakolu Ekipleri tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ev sahibinin ifadesinde zanlıyı çantasını açarken gördüğünü söylediğini aktardı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 21.11.2024 tarihinden itibaren toplamda 56 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 2 gün süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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