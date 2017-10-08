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Capital Bank ve TEB yarı finalde

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Capital Bank ve TEB yarı finalde
Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına bu yıl 13.’sü düzenlenen “Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası’’nda çeyrek final maçları tamamlandı.

Asbank ve Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın ardından Capital Bank ve TEB bir üst tura yükselen takımlar oldu.

Türk Bankası tarafından düzenlenen “13. Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda geçtiğimz Cuma akşamı oynanan iki karşılaşma ile çeyrek final maçları tamamlandı. Gözlerin yarı finale çevrildiği heyecan dolu turnuvada, Asbank ve Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın ardından Capital Bank ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) da yarı finale yükseldi.

Capital penaltılarla kazandı: 4-2

Grubunu kayıpsız olarak tamamlamasının ardından çeyrek finalde Novabank ile karşı karşıya gelen Capital Bank, normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 4-2 kazanarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.

TEB zorlanmadı: 6-1

Gecenin ikinci çeyrek final mücadelesinde ise Creditwest Bank ile Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-1’lik farklı skorla galip ayrılan TEB, yarı finale yükseldi.

Yarı finaller 10 Ekim Salı günü oynanacak

“Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda yarı final maçları 10 Ekim Salı günü Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanacak. Turnuva, 13 Ekim Cuma günü yapılacak üçüncülük ve final mücadeleleriyle tamamlanacak.

Yarı Final Programı:

10 Ekim Salı:

Saat 19.00 Asbank-Limasol Türk Kooperatif Bankası

Saat 20.00 Capital Bank-TEB

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