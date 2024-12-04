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Capital Group'tan Lefkoşa Maratonuna destek...

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Capital Group Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği Lefkoşa Maratonuna destek verdi.
Capital Group'tan Lefkoşa Maratonuna destek...

Capital Group'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlemiş olduğu maraton yine çok anlamlı bir amaca hizmet etti. 

Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz sloganı ile Çocuk Onkoloji Servisindeki minik kahramanlarımızın tedavilerinin eksiksiz devam edebilmesinde önemli rolü olan cihazların alımı için koşulan maraton,
ilk günden itibaren bizleri de çok etkiledi. 

Capital Group olarak halkımızın elzem ihtiyaçlarını karşılayacak veya karşılamaya katkıda bulunacak her türlü organizasyonda yer alma arzusu; kurucu başkanımız Tekin Arhun’un duruşu ve bizlere verdiği nasihatlerle oluşan geleneğimizdendir.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da göstermiş olduğu bu eşsiz duyarlılığa, organizasyonda emeği geçen herkese ve katılımlarıyla Çocuklarımızın Zaferine ortak olan değerli halkımıza biz de teşekkür ederiz.

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