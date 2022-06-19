Capital Sigorta yıldızlarını seçti

Sigortacılık sektöründe faaliyet göstermeye başlayalı 9 yıl olmasına rağmen, 8’inci faaliyet yılı 2021 yılı sonu itibarıyla KKTC yerel sigortacılık sektöründe prim üretimi sıralamasında 1’inci sıraya yükselen Capital Sigorta, Concorde Otel Lefkoşa’da 17 Haziran, Cuma akşamı gerçekleştirdiği bir organizasyonla; kasko sigortaları alanında geliştirdiği yeni ürünü Yıldız Kasko’yu tanıtırken, 2021 yılı içerisinde en fazla prim üreten acentelerine de plaket töreni düzenleyerek başarılarını ödüllendirdi.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’un da bizzat bulunduğu davete, Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu, Capital Sigorta Pazarlama Sorumlusu Ömer Telek ev sahipliği yaptı. Sigortacılık sektörüne yön veren birçok sigorta şirketi yetkilisinin katıldığı davette, Capital Sigorta çalışanları ve Capital Group üst düzey temsilcileri katıldı. Gecenin sunumu Gündüzlerin Efendisi isimli programla KKTC halkının sevgisini kazanan Kerem Erdoğdu tarafından yapıldı. Capital Sigorta’nın kısa geçmişini ve Yıldız Kasko’nun özelliklerini anlatan bir projeksiyonla start alan gece; Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu’nun konuşmasıyla devam etti. Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’un konuklara hitabının ardından ödül törenine geçildi.

Capital Sigorta Kasko Sigortalarında Çıtayı Yükseltti

Capital Sigorta Genel Müdürü yaptığı konuşmada; Yıldız Kasko ile kaza anında sigortalılarımıza lüx segment araçlarla sağlayacakları asistan hizmetleri ile, sigortalıların güvenliklerinden ve prestijlerinden ödün vermeden hayatlarına kesintisiz şekilde devam etmelerini sağlayacaklarını ifade etti. Yıldız Kasko’nun sağlayacağı birçok avantajdan en değerli ikinci özelliğini ise, maddi hasar limitinin 07 Haziran 2022 tarihinde 150,000-Türk Lirasından 300,000-Türk Lirasına yüseltilmesine rağmen, ülkemizde bulunan lüxs araçlar göz önünde bulndurularak zaman zaman maddi hasar limitinin eksik kalabileceği gerçeğinden hareket ederek Yıdız Kasko ile hasar limitine 100,000- Türk Lirası ek teminat sağlayacaklarını belirtti. Yıldız Kasko ile bir poliçe yılı içerisinde asistan hizmetlerini kullanmayan sigortalıların ise yıldızlarını biriktirme imkanı yakalayacağını ifade eden Kutlu Yorucu; tüm acentelerine Capital Sigortayı liderlik konumuna yükseltmelerindeki katkılardan dolayı teşekkür etti.

Tekin Arhun: Pandemiye Rağmen tüm paydaşlarımız için değer yarattığımız ve Sigortacılık sektörüne duyulan güvenin artmasına katkıda bulunduğumuz bir süreç yaşadık.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun ise yaptığı konuşmada; Covid-19 pandemisi sonrası küresel anlamda dünya’da yaşanan artçı sarsıntıların devam etmesine, ayrıca Dünya’da gerçekleşen önemli politik gelişmeler nedeniyle ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen; Capital Group’un hizmet verdiği sektörkerde müşterisi ve paydaşları için değer yaratmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

Tekin Arhun konuşmasını;

“Sevinerek belirtmeliyim ki tüm dünyada yaşanan bu olumsuzluklara rağmen, bizler için bu süreç, tüm paydaşlarımız için değer yarattığımız ve sektörümüze duyulan güvenin artmasına katkıda bulunduğumuza inandığımız bir süreç oldu. Müşterilerimizle etkileşim kurma şeklimizi, “içgörü” ve “empati” yeteneğimizle dönüştürerek sektörde farklılaştık. Hızla dijitale evrilen tüketici beklentilerine cevap vererek hayata geçirdiğimiz dijital ve inovasyon odaklı yenilikler; müşterilerimiz ile yeni ve farklı iletişim süreçlerinin kurulmasını, yeni faaliyet kolları ve satış modellerinin ortaya çıkmasını, pazarlama birimlerinin daha fazla katma değer yaratma fırsatlarını tetikledi. Capital Sigorta olarak müşterilerimizin pandemi nedeniyle doğan özel ihtiyaçlarına, hızlı çözümlerimizle destek olabilmeyi hedefledik ve bu amaçla tüm organizasyonel yapılanmamızı bu doğrultuda dönüştürdük. Geleneksel yöntemler yerine daha çevik metotlarla aksiyonlar alarak, markamızın yenilikçi ve vizyoner yapısının hakkını verdik.

Sigortalıların ve tüm paydaşların yanında olmak için büyük çaba harcayan Capital Sigorta, bu yöndeki çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu gün burada sizlerle buluşmamıza neden olan Yıldız Kasko yine Capital Sigorta’nın müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak geliştirdiği yenilikçi bir ürün. Ben burada daha fazla vaktinizi almak istemiyor, başarıya olan yolculuğumuzda yanımızda olan müşterilerimize, paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.”

deyerek tamamladı.

Tüm konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Başarılı acentelere plaketler Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun ve Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu tarafında takdim edildi. 2021 yılı itibarıyla farklı alanlarda üstün başarı göstererek 2021 yılına adını yazdırmış iş ortakları ise söyle sıralandı:

2021 yılı pirim üretimi sıralamasında BİRİNCİ olan acente Tünap Sanayi ve Ticaret Ltd. Adına Sayın Hakan Nazif

2021 yılı pirim üretimi sıralamasında İKİNCİ gelen acente Arif Aşçıoğulları adına Sayın Arif Aşçıoğulları

2021 yılı pirim üretimi sıralamasında ÜÇÜNCÜ gelen acente adına Sayın Ali Uluçaylı

2021 yılında Kalite ve mükemmeliyetçilik konusunda ortaya koyduğu hassasiyet ve aktif tutumuyla Serhan Kombos Otomotiv Ltd.

2021 yılında en başarılı hasar takip organizasyonunu yapan Starwood Ltd. Adına Sayın Gökay Akançay

2021 yılında Capital Sigorta’nın büyümesi ve gelişmesi için ortaya koyduğu çaba nedeniyle Sayın Trevor Huges

2021 yılı Prim üretimine en çok katkı sağlayan CapitalBank Alsancak Şubesi adına Sayın Birtan Nazım

Plaket törenin ardından organizasyon Coctail Prolonge ile son buldu.