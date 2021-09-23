Çapraşık Dişler Gülmeyi Engelliyor!

Kelime olarak Ortodonti, Yunancada “düzgün” manasına gelen “orthos" kelimesi ile “diş” manasına gelen "dontos" kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bilim dalı olarak ise; Ortodonti, dişlerin diş kemikleri üzerinde düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayan ve çene-yüz sistemindeki düzensizliklerin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen Diş Hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır.

Halk arasında “Diş teli tedavisi” ya da “Tel tedavisi” olarak da adlandırılan Ortodontik tedavi hakkında yaygın olarak bilinen görüş, sadece çocuklara ve gelişme çağındaki gençlere uygulandığıdır. Oysa dişlerin yer değiştirmesi ve düzeltilmesi her yaşta mümkündür. Dolayısıyla diş hareketleri ile gerçekleştirilen ortodontik tedaviler için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Son yıllarda insanlar arasında estetik görünümün önem arz etmesi sebebiyle ortodontik tedavi talebi ile başvuran hastaların sayısında büyük artışlar olmuştur.

Ortodontik tedavi süresi, hastalarda görülen ortodontik probleme göre değişiklik gösterir. Bir hastanın diş teli takma süresi ortalama 18-24 aydır. Çene-yüz sistemindeki düzensizliklerin tedavisinde bu süre daha da uzun sürer. Klasik ortodontik tedavilerde hastada var olan problemlerin düzeltilmesi hedeflenir. Fakat çocuklarda ortodontik problemler oluşmadan koruyucu önlemler almak ve önleyici tedaviler uygulamak daha önemlidir. Böylece süre olarak uzun, zahmetli ve pahalı tel tedavilerinin önüne geçmek mümkün olabilir. Estetik bir gülüş kişinin kendine olan güvenin artmasını sağlar. Düzgün sıralanmış dişlerin en sağlıklı tedavisi ise ortodontidir. Çapraşık dişlerin varlığı demek dişler arasında temizlenmesi zor alanlar demektir. Temizlenmesi zor alanlar çürüğe yatkındır. Yani çapraşıklık varlığında ortodontik tedavi sadece estetik amaçlı değil, sağlığın korunması amacıyla da yapılmalıdır.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte ortaya çıkan “telsiz ortodontik tedaviler” günümüzde oldukça rağbet görmektedir. “Görünmez Ortodonti” de denilen ve takıp çıkarılabilen “şeffaf plaklar” ile uygulanan bu tedaviler bazı ortodontik problemleri çözmekte oldukça başarılıdır. Fakat bir o kadar maliyetlidir ve şiddetli ortodontik problemlerin tedavisinde etkinliği tartışmalıdır. Hem ortodontik problemlerin hem de hastaların estetik isteklerinin arasında uyumsuzluk olduğu durumlarda uzman diş hekimi kontrolünde bireydeki ortodontik problemin objektif olarak teşhis edilmesi ve uygun tedavi yönteminin seçilmesi en doğru olan yöntemdir.