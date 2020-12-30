  • BIST 1.474
  • Altın 443,599
  • Dolar 7,3395
  • Euro 9,0038
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Çapraşık Dişlere Dikkat !

» »
Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, çapraşık dişlerin tam olarak temizlenmesi mümkün olmadığı için diş kayıplarına sebep olabildiğini söyledi.
Çapraşık Dişlere Dikkat !

Diş Hekimi Uzunpınar, “Ortodonti, dişlerin çene ardındaki çapraşıklıklarının tedavisini içeren bilim dalı. Çapraşık dişler sadece istenmeyen estetik bir görünüme sebep olmaz; aynı zamanda ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, ne kadar iyi fırçalanırsa fırçalansın, tam olarak temizlenmesi mümkün olamayacağı için ileride diş kayıplarına, çürüklere ve diş eti rahatsızlıklarına sebep olabilirler.

Yetersiz çiğneme fonksiyonu nedeniyle eklem ve mide rahatsızlıklarına da yol açabilirler. Bu nedenle sadece estetik kaygılar yüzünden değil, ağız hijyeninin sağlanabilmesi ve ileride yaşanabilecek rahatsızlıkların önüne geçmek için de ortodonti tedavileri gerekli. Bu nedenle çocuklar karışık dişlenme döneminden itibaren (6-7 yaş) mutlaka bir ortodontist tarafından muayene edilmeli. Erken teşhis tedavi sürecini kısaltabilir” dedi.

Ortodonti tedavilerinin uzun bir süreçte tamamlanabildiği için hekim ve hasta ilişkisinin çok önemli olduğunu ifade eden Dt. Uzunpınar, “Ortodontik tedavi son yıllarda sadece çocuk ve gençler için değil, yetişkinler tarafından da tercih ediliyor. Birçok hasta ortodontik tedavinin sosyal hayatını etkileyeceği düşündüğü için son yıllarda ortodontide de daha estetik çözümler geliştirildi. Artık alternatif ortodonti tedavileri sayesinde birçok hasta rahatlıkla tedavilerini devam ettirebiliyor. İnvisalign sistemi bu estetik çözümlerde biri. 

Neredeyse görünmeyen şeffaf, istenildiğinde çıkartılabilen seri halinde 'aligner' adı verilen düzleştiriciler kullanılıyor. Bu düzleştiriciler hastaya özel üretiliyor ve seri halinde üretildiği için 2 haftada bir sıradaki düzleştirici ile değiştiriliyor.

Her düzleştirici değiştirildiğinde dişler yavaş hareket ediyor ve tedavi bitiminde istenilen görüntüye ulaşılıyor. Tedavi süresi yaklaşık 1 1,5 yıl kadar sürüyor. Tedavi süresi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor” açıklamalarında bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hemşire: ‘Nefes alamıyorum, kurtarın’ diyen hastalarla ağladığım oldu29 Aralık 2020 Salı 21:30
  • Sigarayı bırakamayanlara tavsiyeler29 Aralık 2020 Salı 16:01
  • Yılbaşından sonra vakalar hızla düşer29 Aralık 2020 Salı 15:50
  • Koronavirüs Aşıları Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili Olacak Mı?29 Aralık 2020 Salı 15:10
  • Mutasyon İle Bağışıklık Oranı Değişti29 Aralık 2020 Salı 12:39
  • Şeker Hastaları Nasıl Kilo Verir?29 Aralık 2020 Salı 11:03
  • Doğum Sonrası Yaşanan Vücut Problemlerine Dikkat !29 Aralık 2020 Salı 10:46
  • DSÖ: Gelecekte Kovid-19'dan Daha Şiddetli Olabilecek Salgına Karşı Hazırlanmalıyız29 Aralık 2020 Salı 10:43
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 81 Milyon 673 Bini Geçti29 Aralık 2020 Salı 10:05
  • Covid-19 İçin Gereksiz Antibiyotik Tüketimine Dikkat!29 Aralık 2020 Salı 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti