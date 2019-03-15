Captain Marvel Filminin Sonunun Neden Değiştirildiği Açıklandı

8 Mart’ta vizyona giren Captain Marvel filmi oldukça büyük sükse yaptığı ilk haftada yılın en çok izlenen filmi olmayı başardı. Filmin en çok ilgi çeken noktalarından birisi ise planlanan sonunda yapılan değişiklik oldu.

Filmin sonuna dair bir konuyu açıkladıkları için yazı sürprizbozan içerecektir. Bu yüzden, filmi izlemediyseniz lütfen diğer haberlerimize geçin.

Captain Marvel filminde Carol Danvers’in geçmişine şahit olduk. Karakterin kim olduğu, ne gibi güçlere sahip olduğu ve potansiyeli bu filmde seyircilere aktarıldı.

Filmin editörü Debbie Berman, bir noktada karakterin neredeyse amaçsız kaldığını, bu yüzden de filmin sonuç kısmının değiştirildiğini söyledi.

“Eskiden film Carol’un tek başına uzaya uçmasıyla sona eriyordu ve bunu biraz sarsıcı buldum.” diyen Berman, “Yani, tam olarak nereye gidiyordu? Ve ne yapıyordu? “ ifadesini kullanıyor. Daha güçlü görsellere sahip bir sahne ve Carol’un yıllarca kaybolmasını daha anlamlı hale getirecek bir son isteyen ekip, filmin finalini değiştirmiş. Bu yüzden de filmin sonunda Talos, ailesi ve gemideki sığınmacılar hep beraber uzaya açılıyorlar. Berman böylece karaktere bir amaç verildiğini ve yeni bulduğu Dünya’daki evinden ayrılması için makul, anlaşılabilir bir sebep verildiğini söylüyor.

Bu son, uzun vadde Carol’u daha anlaşılabilir ve daha makul bir karakter haline de getirdi. Filmin ek sahnesinde Carol’un çağrıya cevap verdiğini ve Avengers’in yanına geldiğini görmüştük.

Hikayenin nasıl ilerleyeceğini ise 26 Nisan’da gösterime girecek olan Avengers: Endgame’de göreceğiz.