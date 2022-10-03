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Cara Delevingne ve Margot Robbie, Arjantin’de kavgaya karıştılar

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Model Cara Delevingne ve yakın arkadaşı aktris Margot Robbie'nin Arjantin'de bir paparazziye saldıran iki İngiliz film çalışanının tutuklandığı bir arbedeye karıştıkları bildirildi.
Cara Delevingne ve Margot Robbie, Arjantin’de kavgaya karıştılar

Daily Star’ın haberine göre, Hollywood yıldızları Margot Robbie ve Cara Delevingne’in arkadaşları, bir paparazzinin fotoğraf çekmesini engellemeye çalıştıkları için kavgaya karıştı.

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Margot Robbie…

32 yaşındaki Robbie ve 30 yaşındaki Delevingne, olayın gerçekleştiği pazar sabahı arkadaşlarıyla Buenos Aires’teki ünlü restoran Patagonia Sur’da yemek yiyordu.

Yemeklerini bitiren yıldızlar, restorandan saat 15.00 gibi ayrılırken bir adam fotoğraf çekmek için yanlarına yanaştı.

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Cara Delevingne…

FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNİ İSTEMEDİLER

Çıkan kavgada, film yapımcısı Josey McNamara ve set teknisyeni Jac Hopkins, kendilerine yaklaşan fotoğrafçı Pedro Alberto Orquera’yı dövmeye başladı. İki isim Orquera’yı yere düşürüp kolunu kırarken Robbie ve Delevingne hemen olay yerinden ayrıldılar.

Olayı izleyenler, kavgayı izledikten sonra yardım çağırdı ve fotoğrafçı hastaneye kaldırıldı. Şu anda “ciddi yaraları” nedeniyle ameliyat olmayı bekliyor.

McNamara ve Hopkins ise polis memurlarına, yıldızların fotoğraflarının çekilmesine izin vermediği için Orquera’nın “kendi yaralarından sorumlu olduğunu” söylediler.

 

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