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Cara Delevingne’nin günlük kazancı dudak uçuklattı

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Dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne'nin bir günde yaklaşık 700 bin TL kazandığı ortaya çıktı.
Cara Delevingne’nin günlük kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz aylarda çekilen görüntüleri gündem olan ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zor günler geçirdiği konuşulan dünyaca ünlü İngiliz model Cara Delevingne’nin bir günlük kazancı ortaya çıktı.

Çıplak ayaklı, dağınık ve paspal görünümü uzun süre konuşulan ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kötü bir dönem geçiren İngiliz model bu kez kazancıyla gündemde.

İngiliz basını Delevingne’nin bir günde yaklaşık 30 bin sterlin yani 676 bin TL kazandığını yazarken, toplam servetinin 45,7 milyon sterlini (1 milyar 30 bin TL) bulduğunu açıkladı.

Cara Delevingne, 2009 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra ünlü ajans Storm Management ile anlaştı ve kısa sürede Burberry, YSL ve Chanel gibi markaların reklam yüzü oldu.

İngiliz model oyunculukta da şansını denedi ve Selena Gomez, Martin Short ve Steve Martin’le birlikte Only Murders In The Building dizisinde rol aldı. Ünlü ismin ayrıca Harvey White Properties isimli bir şirketi de bulunuyor.

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