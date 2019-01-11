Cardi B’nin şaşırtan saçları

Ünlü rapçi Cardi B, son zamanlarda renkli saçlarıyla gündemde. Neredeyse her kıyafetine uygun renkli peruklar takan B'nin stili 2019'da pek çok kadına da ilham vermiş gibi duruyor...

Şarkıları kadar kavgaları, sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Twerk’ dansı ve stiliyle gündemde olan ünlü rapçi Cardi B, son günlerde renkli saçlarıyla da dikkat çekiyor…

Neredeyse her kıyafetine uygun renkli bir peruk takan Cardi B’yi bir gün pembe, başka bir gün mor ya da turuncu bir saçla görmek artık neredeyse normalleşti.

Geçtiğimiz ay Lady Gaga ve Kylie Jenner’dan sonra Cardi B’nin de mavi saçla görüntü vermesi 2019 saç trendlerinde mavinin öne çıkacağı sinyallerini de vermiş oldu. İşte Cardi B’nin hayranlarına ilham veren saçları…