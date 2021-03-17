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Cardi B'nin şöhretimi bir Türk’e borçluyum dediği Türk: “Cardi B’ye daha çok para kazanabileceği için striptiz kulübünü önerdim”

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Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, katıldığı bir radyo programında New York’ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını söyledi.
Cardi B'nin şöhretimi bir Türk’e borçluyum dediği Türk: “Cardi B’ye daha çok para kazanabileceği için striptiz kulübünü önerdim”

Rap yıldızı Cardi B, şöhretini kendisini striptiz kulübünde çalışmaya ikna eden bir Türk’e borçlu olduğunu söyledi. Ünlü olmadan önce New York'ta bir markette kasiyer olarak çalıştığını anlatan Cardi B çalıştığı marketin müdürü olan Seyhan Eren aracılığıyla şöhrete kavuştuğunu açıkladı.

Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, katıldığı bir radyo programında New York’ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını söyledi.

Cardi B, striptiz kulübünde karaoke şarkı söyleyip, dans edip soyunurken keşfedildiğini anlattı. Türk müdürün işe geç geldiği için kendisini işten çıkarmak zorunda kaldığını itiraf eden rapçi, “Bana ‘Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım’ dedi. Ve sahne hayatım öyle başladı” dedi.

Cardi B şöhrete kavuştuktan sonra Tribeca semtindeki Türk marketi Amish Market’e gazetecilerle giderek Türk müdürü Seyhan Eren ile görüşmek istemişti, ancak kendisini bulamamıştı. Hürriyet gazetesinin konuştuğu Seyhan Eren, şu anda New Jersey’de büyük bir süpermarket zincirinde müdür olarak çalışıyor.

Seyhan Eren, ismini ‘Bella’ olarak hatırladığı Cardi B’nin şöhret olduğunu ve kendisine ulaşmak istediğini yeni öğrendiğini belirterek “Atlanta’da yaşıyormuş, pandemi sonrası New York’ta beni ziyaret etmek istiyormuş” dedi.

'İlk maaşıyla yemek ısmarladı'

Cardi B’nin markette 2010 yılında 6 ay kasiyer olarak çalıştığını söyleyen Eren, “Göğüslerinin küçük olduğundan yakınıyordu. Büyütmek için para biriktiriyordu. Ancak sabahları işe çok geç kalıyordu. Ona daha çok para kazanabileceği striptiz kulübü önerdim. Başta orada garsonluk yapıyordu. İlk haftalığını aldıktan sonra bana yemek ısmarlamıştı” diye konuştu.

Striptiz kulübünde işe başlattı.Bir süpermarket zincirinde müdür olarak çalışan Seyhan Eren, “Cardi B’ye daha çok para kazanabileceği için striptiz kulübünü önerdim” dedi.

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