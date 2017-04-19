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“Çaresizlik Göçlerini” anlatan “Sedirin Gölgesinde” adlı film Londra’da festivalde gösterilecek

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“Çaresizlik Göçlerini” anlatan “Sedirin Gölgesinde” adlı film Londra’da festivalde gösterilecek
Yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Müge Günay’ın yaptığı ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargolar nedeniyle yaşanan “çaresizlik göçlerinin” anlatıldığı “Sedirin Gölgesinde” adlı kısa film Londra yolcusu...

Film, Haziran ayında Londra’da düzenlenecek Kültür Festivali’nden davet aldı.

Senaryosu Kıbrıslı Türk yazar Şafak Yolcu’ya ait olan filmin başrollerinde Şafak Yolcu, Sıtkiye Sevgüm ve Nehir Hasipoğlu yer alıyor.

Müge Günay’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin sanat yönetmenliğini Gülgin Altuğ, görüntü yönetmenliğini Mert Can Mavi, yapım amirliğini Vedat Kılıç, 1. yönetmen yardımcılığı görevini Ozan Kadılar üstlendi.

Filmin yönetmeni Müge Günay, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “Sedirin Gölgesinde” adlı kısa filmin, Kıbrıs Türkü halkına uygulanan ambargolar nedeniyle yaşanan “çaresizlik göçlerini” konu aldığını söyledi.

Uluslararası birçok film festivaline gösterim ve yarışma amaçlı katılım için başvuru yapan yönetmen Müge Günay, Kıbrıs Türk halkına reva görülen insanlık dışı ambargoyu ve haksızlığı “Sedirin Gölgesinde” adlı film aracılığıyla dünyanın gözleri önüne sermeyi hedeflediğini belirtti.

“TÜM KAPILARI ÇALACAĞIM”

Filmin yapımını herhangi bir sponsor desteği olmadan kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Günay, yurtdışı tanıtım festivallerine katılım için sponsor arayışında olduğunu ifade etti.

25 Haziran’da Londra’da gerçekleşecek olan kültür festivalinden davet alan Müge Günay, “Gerekli masrafları karşılayabilmek için tüm kapıları yılmadan çalacağım” dedi.

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