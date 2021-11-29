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Caretta caretta misina kurbanı: Ameliyat edildikten iki ay sonra öldü

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Muğla’da sahilde hareketsiz bulunan, sindirim sisteminde tespit edilen yedi kancalı misina ameliyatla çıkarılan caretta caretta, iki ay sonra öldü.
Caretta caretta misina kurbanı: Ameliyat edildikten iki ay sonra öldü

Marmaris’in turistik mahallesi Orhaniye’de eylül ayında deniz kenarında bulunan caretta carettayı, görevliler, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) götürdü.

Radyografi sonucunda sindirim sisteminde misina tespit edilen kaplumbağa, ameliyat edildi. ‘Ufuk Duru’ ismi verilen kaplumbağa dün öldü.

DEKAMER’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eylül ayının ikinci haftası Marmaris Orhaniye’den gelen ihbar sonrası DEKAMER’e getirilerek radyografisi sonucunda yedi kancalı misinanın sindirim sisteminde olduğu görülen ve iki aydır tedavi altında olan Ufuk Duru’yu kaybettik. Denizlere atılan misina ve olta gibi yabancı maddeler her geçen gün daha fazla deniz kaplumbağasının yaralanması ile ölmesine sebep olabiliyor.”

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